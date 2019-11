Diskuse kolem oprav Revoluční ulice na poděbradském Žižkově neutichají.

Na opravené silnici nakonec nevznikly původně plánované cyklopruhy kvůli nedostatku místa. Ty by ale podle některých zastupitelů mohly být dodatečně zakomponovány do oprav chodníků, které mají nyní následovat. Jeden z chodníků by teoreticky mohl být rozšířen o pás, na němž dříve byly stromy a novou výsadbu kvůli přeložkám zřejmě projektant nedovolí. Pokud se tato možnost ukáže jako reálná, je možné, že opravy chodníků včetně vybudování nového osvětlení se výrazně posunou, protože by stávající zakázka musela být zrušena, vypracován nový projekt a vybrán nový dodavatel.