Až od Kovanic

Na opravě cyklostezky pracuje vybraná firma už několik měsíců a nový asfaltový povrch dostala už od pomezí katastru Kovanic a Nymburka. Obnovená cyklostezka tak vede podél Sportcentra až k hotelu Ostrov. Respektive k nájezdu na bezbariérovou lávku připojující se na mostek přes elektrárnu.

Nová cyklostezka na levém břehu bude mít asfaltový povrch. Povede nově i pod kamenným mostem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Cyklotrasa však pokračuje dál podél labského břehu směrem ke kamennému mostu, kde byla dosud jen úzká hliněná cesta. Ta byla rozšířena a dostane také asfaltový povrch. Trasa už je jasně daná a připravená až k samotnému rameni Starého Labe vedle kamenného mostku. To je možné si prohlédnout na snímcích a videích u tohoto textu. „Aby pěší i cyklisté měli větší komfort, a hlavně z důvodu bezpečnějšího přechodu Kolínské ulice, je třeba strpět současný diskomfort, kdy je nutné využívat jiných cest. Firma Swietelsky postupuje podle harmonogramu prací. V současné době nás čeká stavba nové lávky přes Staré Labe, která bude technologicky i časově náročnější. I tak je předpokládané dokončení celé stavby plánováno do konce roku,“ řekl starosta Tomáš Mach.

Úpravy až k pivovaru

Výčet prací počítá kromě stavby lávky a úplně nových částí cyklostezky pod truhlářstvím s dalšími úpravami na již fungující části mezi lávkou přes Labe a Hrabalovým posezením. Tedy téměř až k pivovaru.

Nová cyklostezka na levém břehu bude mít asfaltový povrch. Povede nově i pod kamenným mostem. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Právě část levobřežní cyklostezky mezi hotelem Ostrov a pivovarem tak bude stále v některých částech uzavřena až do konce letošního roku. Cyklisté nyní musí využívat výhradně pravobřežní stezku, kde už je otevřen i nový mostek přes Valy těsně před jejich vlitím se do Labe. V posledních dnech byl ještě výjimečně na dva dny zavřen, kdy dodavatelská firma provedla finální nátěry a povrch musel zaschnout. V těchto dnech by však už plynulému průjezdu po pravé straně řeky s novou přeložkou stezky u hasičského hřiště nemělo nic bránit.

Právě u hasičského hřiště by na podzim mělo vyrůst multifunkční sportovní hřiště a tolik očekávaný skatepark. Při těchto akcích se však neočekává, že by byl provoz na přilehlé cyklostezce výrazně omezen.