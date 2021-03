Systém testování byl nastaven podobně jako například u zadní brány nymburské nemocnice. U dveří stojí zástupce Poděbradské sportovní a podle rychlosti výtěru vpouští po jednom dovnitř čekající zájemce. Nás pustil dovnitř až poté, co jsme se ohlásili ve vedlejší budově u Davida Kubáta, který měl organizační stránku věci na starosti. „Dovnitř ani nechoďte, nemáte ochranný oblek. Jak se otevřou dveře na fotobuňku, tak v tu chvíli, kdy se otevřou, můžete fotit,“ vysvětlil nám trochu přísné podmínky.

Tím jsme se ovšem také dozvěděli, že vše se vlastně odehrává na chodbě hned za vstupními dveřmi. Vpravo okénko, kde zájemci o testování odevzdávají vyplněný formulář. Pak tři kroky směrem k židli, kde už čeká odběrová sestra. Ta udělá stěr, tyčinku odevzdá dvěma kolegům za stolem, kteří mají na starosti další administrativu. Vše běží jako na drátkách, do haly stíhá vstupovat každou minutu jeden člověk. Nakonec se do chodby k odběrové sestře přece jen dostaneme. „Já se přiznám, že vůbec netuším, kolik je venku lidí. A taky vás špatně slyším,“ mluví na nás z pod ochranného skafandru. Když ji ujistíme, že fronta se táhne přes celé parkoviště, jen pokrčí rameny. „Když bude tak velký zájem, bude muset být zavedena registrace,“ konstatuje už s další připravenou tyčinkou k odběru.

Stejná slova říkal i starosta Jaroslav Červinka den před otevřením testovacího centra. „Uvidíme, jaký bude zájem. Zatím mohou lidé volně přicházet, ale pokud bude zájem veliký, budeme na to muset reagovat,“ říkal starosta. Ten si také pochvaloval, že díky testování v Poděbradech budou moci těchto služeb využít zdejší firmy jako jsou Lázně nebo Polabské mlékárny. „Využijí toho také pracovníci radnice. Ovšem v případě firem i radnice to nebude tak, že bychom tam všichni šli stát frontu, ale zdravotníci dorazí přímo do těch firem a k nám na radnici,“ vysvětlil Jaroslav Červinka.

Zpět na parkoviště před sportovní halu. Když chceme nafotit frontu, řada lidí se otáčí zády, ti mladší nasazují maskovací kapuce. Někteří se i hlasitě ozývají. „Mě prosím vás nefoťte,“ dává si část lidí ve frontě ruce před obličej ve směru namířeného objektivu.

Testování v Poděbradech má výrazně pomoci přetíženému systému u nymburské nemocnice. Tam testují pouze po registraci, jenže termíny jsou na dlouho dopředu zaplněné. A chybí další zdravotnický personál, který jednatelka nemůže postrádat u lůžek na přeplněných odděleních, a také v týmech v očkovacím centru. „Poptávka občanů po testování je obrovská a nemocnice nemůže vyčleňovat další kapacity svých zdravotníků, kteří jsou zapotřebí u lůžek vzhledem k mimořádně špatné situaci završené vyhlášením stavu hromadného postižení osob,“ konstatovala jednatelka Nela Gvoždiaková. Situaci by mělo pomoci také to, že další testovací centra otevřou už příští pondělí v Lysé nad Labem a Milovicích. Jestli vydrží fronty u sportovní haly v Poděbradech, ukáží další dny.