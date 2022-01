V pondělí poprvé po několika měsících otevřelo odběrové místo v Lysé nad Labem. Testování bude probíhat na staronovém místě na Výstavišti ve vchodu Jih od nádraží z ulice Čapkova. Otevřeno bude každý všední den od 12 do 18 hodin.

O týden dříve, tedy v pondělí 10. ledna, otevřelo i odběrové místo v Milovicích. Testuje se v Lékařském domě Balonka v ulici Dukelská. Otevřeno je každý všední den od 6 do 14 hodin. „Už první den jsme v Milovicích odbavili desítky zájemců o PCR i antigenní testování. V pátek to bylo již skoro 150 testovaných,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková. Ta počítá s tím, že v následujícím týdnu se bude zájem o testování ještě zvyšovat.

Během omikronové vlny nemocnice rozšiřuje i otevírací dobu PCR odběrového místa v Nymburce v Nerudově ulici na parkovišti za bazénem. Kromě všedních dnů od 7 do 15 hodin bude otevřeno nově i v neděli od 12 do 16 hodin. Dvakrát týdně je otevřeno na antigenním testovacím místě v Obecním domě, vchodu z Havlíčkovy ulice od autobusové zastávky. Antigenní testy se provádějí v pondělí a čtvrtek od 6.30 do 14.30 hodin.

Nemocnice dává ve všech odběrových místech na výběr z několika způsobů testování. U PCR testů se zájemce rozhoduje mezi výtěrem z nosu nebo krku. U antigenních testů mezi stěrem z přední části nosu nebo krku. Nově nabízí i plivací testy ze slin. „Pro ty, kteří si neví rady se stažením certifikátu o provedeném testování, je k dispozici od pondělí do pátku nonstop covid linka Nemocnice Nymburk na čísle 601 576 681,“ uvedl koordinátor odběrových míst Martin Novotný.