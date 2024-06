Nedotčený pozemek

Na pozemcích, které radnice prodala za účelem zastavění mezi Boleslavskou třídou a ulicí Za Žoskou, se zatím skutečně nic viditelného neděje. Přitom loni v únoru se odhadovalo, že obchody v nové zóně by mohly stát do dvou let. To se zjevně už nestihne.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska ale projekt rozhodně nespadl pod stůl a nadále se počítá s původním plánem. „Realizuje se změna územního plánu a příprava dokumentace pro územní a stavební řízení,“ uvedl místostarosta. Jinými slovy: Lidl a další obchody budou, ale vzhledem k postupu přípravných kroků vyrostou později. Kdy, to zatím není jasné.

Obchody i kruhák

Projekt představený loni v únoru při schválení změny územního plánu počítá s proměnou celého území. Pro místní je pochopitelně nejzajímavější částí chystaná obchodní zóna s novou prodejnou zmíněného řetězce. Obchodní komplex má vyrůst na pozemcích, které jsou svírány Boleslavskou třídou a ulicí Za Žoskou. V další části území vybuduje svoji výrobnu firma WC servis. Mezi budoucím Lidlem a stávající firmou Magna má ještě vyrůst nová samoobslužná čerpací stanice a myčka.

Kromě Lidlu by v nové obchodní zóně mělo vyrůst dalších osm prodejen. Obecně by mezi dalšími obchody měly být typově prodejny obuvi či oděvů.

Tak byl alespoň představen projekt před 16 měsíci. „Projektu dáváme zelenou, protože je pro město přínosný ve více směrech. Vítáme nové obchodní centrum v severní průmyslové zóně, kde obdobné prodejny chybí. Zároveň díky této výstavbě dojde k odlehčení dopravy v přetíženém centru města. Součástí výstavby obchodního komplexu bude vybudování okružní křižovatky na Boleslavské třídě v místě křížení s odbočkou do severní průmyslové zóny," řekl tehdy místostarosta Bořek Černý.

Prodej za 30 milionů

Město už v roce 2022 prodalo pozemky firmě WC Real. Tedy investorovi, který chce na části pozemků vybudovat výrobnu firmy WC servis. Kupní cena byla stanovena na 450 korun za metr čtvereční. „Finanční výbor doporučil odložit prodej na dobu po schválení změny územního plánu. Usnesení k diskuzi o ceně ve výši 600 korun za metr čtvereční nebylo přijato,“ píše se ve stanovisku komisí a výborů.

Celková cena prodaných pozemků tedy činí 30,3 milionů korun, přičemž první splátku ve výši 17,5 milionu dostalo město po podepsání smlouvy. Druhou splátku ve výši 12,8 milionu má kupující zaplatit do sedmi let.