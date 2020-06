Chybějící chodník u pivovaru se začne stavět ještě letos

Jedno z nejméně bezpečných míst pro chodce v Nymburce. Lokalita u pivovaru a železničního přejezdu v Pražské ulici je noční můrou chodců už řadu let. Chybějící část chodníku komplikuje život řadě obyvatel této zálabské čtvrti. To by se mohlo změnit už za pár měsíců.

Úsek, v němž by se měl chybějící chodník začít stavět ještě letos. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Pokud se stane realitou nyní slibovaný fakt, že ještě před koncem letošního roku se rozběhnou stavební práce na opravách části stávajícího chodníku a výstavbě nového bez bariér. K tomu by mělo přibýt oplocení a nové lampy veřejného osvětlení. Celá akce má vyjít na zhruba 1,3 milionu korun. Aktuálně město vypsalo veřejnou zakázku na provedení této akce a na svém posledním jednání záměr posvětili radní. Informace o záměru města potvrdil místostarosta Bořek Černý. „Jedná se o klíčové místo, kde v současné době chodník zcela chybí. Naším hlavním cílem je především zvýšení bezpečnosti chodců, aby již nemuseli vstupovat do vozovky. Ve spolupráci se Správou železnic a Pivovarem Nymburk se nám podařilo připravit projektovou dokumentaci, která usnadní občanům bezpečné spojení Zálabí s cyklostezkou,“ vysvětlil Bořek Černý. Nymburk dostane peníze na psí park, bude u sběrného dvora Přečíst článek › Samotnému projektu předcházel odkup pozemku od pivovaru, protože trasa budoucího chodníku povede právě tímto pozemkem. „V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Následně bude podepsána smlouva o dílo a zahájení stavebních prací se předpokládá ještě v letošním roce,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous. Nový chodník s bezbariérovým přístupem bude osazen novým veřejným osvětlením a napojí se na nynější chodník v ulici Pražská a cyklostezku, která vede podél železniční trati. Celá akce probíhá v součinnosti se Správou železnic, která se jako investor podílí na stavebních úpravách zabezpečovacího zařízení. Tragédie před pěti lety Nový chodník má vyrůst u železničního přejezdu, který se v září před pěti lety zapsal do paměti místních i tragickou událostí. Tehdejší smrt cyklisty popsala policejní mluvčí Petra Potočná. „Třiašedesátiletý cyklista nerespektoval světelná a zvuková výstražná znamení, ani spuštěné závory a vjel na železniční přejezd. Bohužel ve chvíli, kdy od stanice Nymburk město přijížděl osobní motorový vlak ve směru na Sadskou. Cyklista uprostřed přejezdu zavrávoral a upadl, projíždějící vlak ho poté srazil,“ popsala nehodu Petra Potočná. Nepohyblivá žena musela prodat invalidní vozík, neměla na splátky Přečíst článek › Následovaly dramatické chvíle, kdy na místě zasahovali hasiči, záchranka a policisté. Na místo byl přivolán i záchranářský vrtulník, který přistál nedaleko místa nehody. „Na místo byla vyslaná nymburská posádka rychlé lékařské pomoci a vrtulník pražské letecké záchranné služby. Po příjezdu záchranáři okamžitě zahájili u muže resuscitaci. I přes jejich maximální snahu nebyly oživovací pokusy úspěšné a muž na místě podlehl svým zraněním,“ uvedla mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu