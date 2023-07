Už třetí měsíc pokračuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) s opravou mostu na silnici I/32 u Choťánek. Hotová by nákladná rekonstrukce měla být ještě letos na podzim.

Rekonstrukce mostu u Choťánek pokročila. | Foto: Twitter/ŘSD Středočeského kraje

Po dubnové demolici první poloviny mostu už byla usazena nová konstrukce, došlo na její osazení dilatačními závěry a aktuálně je na řadě armování přechodové desky. „S touto první půlkou mostu bychom chtěli být hotoví do konce července a pak na ni převést dopravu,“ stojí ve vyjádření na webu ŘSD.

Poté přijde na řadu druhá polovina mostu, který překlenuje železniční trať Nymburk – Kolín a také silnici mezi Choťánkami a Libicí nad Cidlinou.

Zhotovitelem prací je společnost Chládek a Tintěra. Celkem by měla rekonstrukce stát 79,89 milionu korun bez DPH.

Doprava je v lokalitě zatím vedena kyvadlově a řízena semafory. Jezdí se jedním jízdním pruhem po dosud neopravené polovině, přičemž maximální rychlost je omezena na 60 kilometrů za hodinu. „Práce jsou naplánovány do konce letošního října, kdy bychom nový most chtěli uvést do úplného provozu,“ píše ŘSD.