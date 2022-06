První lokalita se 108 parcelami, které jsou již nabízeny k prodeji, je kompletně zasíťovaná. Díky systému veřejného osvětlení, vyasfaltovaným silnicím a dokonce i posilovacím strojům je nová plocha nepřehlédnutelná. V zásadě už chybí pouze domy, zeleň a obyvatelé.

Na dohled od těchto pozemků se nachází další.

Jedenatřicet parcel vlastní stejný developer jako sousední pozemky směrem k Pátku, na nichž by mohlo v budoucnosti vyrůst dalších 50 domů. Dřívější pole se tak postupně promění v nové obytné čtvrti. To vše na dohled od Poděbrad a zejména od čtvrti Žižkov.

Nejlepší? Vyklopit popelnici do kukavozu. Děti si užily v technických službách

Nový projekt mezi Choťánkami a Pátkem nese název Poděbradské zahrady. Developer nabízí 31 stavebních parcel o rozloze 653 až 1317 metrů čtverečních. „Každý pozemek má kompletně zkolaudované sítě – elektřinu, vodu, kanalizaci a připojení na datové rozvody. Dokončené jsou i příjezdové cesty, chodníky, veřejné osvětlení a veřejný rozhlas,“ konstatoval zástupce developera, kterým je firma Fertistav.

Dominantou čtvrti bude jezírko. Nejmenší parcely o rozměru zhruba 650 metrů čtverečních nabízí prodejce za 5,2 milionu korun. Ten největší s dvojnásobnou rozlohou pak má cenu 9,5 milionu. Podle aktuálního stavu na stránkách projektu je už osm parcel zarezervovaných.

FOTO, VIDEO: Po čelním střetu dvou aut u Opočnice zemřel jeden z řidičů

Na situaci se zřejmě velmi rychle se rozrůstajícími Choťánkami budou muset reagovat i sousední Poděbrady. Právě do lázeňského města patrně budou dojíždět děti z „nových“ Choťánek do školy. Proto vedení poděbradské radnice uvažuje o vybudování cyklostezky, která by spojovala budoucí čtvrtě u Choťánek s poděbradskou částí Žižkov. Připravuje se také projekt dostavby základní školy na Žižkově.