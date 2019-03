Chlapeček z babyboxu dostal jméno David

Nymburk – Novorozenec, kterého někdo odložil do babyboxu u nymburské nemocnice, dostalo jméno David. Oznámil to Ludvík Hess, zakladatel projektu babyboxů v Čechách. Dítě by v těchto dnech mělo být v péči kolínské nemocnice. V Nymburce kvůli absenci dětského oddělení zůstat nemohlo.

Nymburský babybox poprvé po deseti letech zazvonil. Uvnitř byl zhruba týdenní chlapec. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

V pondělí krátce po 13. hodině se poprvé v téměř desetileté historii existence nymburského babyboxu ozval signál ohlašující odloženého kojence. Podle lékařů se jednalo o několikadenního chlapečka a zdravotně byl v pořádku. „Chlapečka ošetřil Radomír Pavluv, dětský lékař, který mi zatelefonoval a ujistil mě, že klučík vážící 3 kilogramy je na první pohled zdravý. Oblečený byl v bílém a zřejmě starý tak 2 až 3 dny. Pojmenoval jsem jej David," uvedl Ludvík Hess. Letos se v Čechách jedná o šesté dítě nalezené v jednom z babyboxů. V historii nymburského babyboxu, který byl otevřen v roce 2009, jde o vůbec první dítě, které do něj někdo odložil.

Autor: Miroslav Jilemnický