Jednatelem projektu je Daniel Karták. Impulsem pro založení Sanitky přání byly jeho vlastní zkušenosti. „Od dětství jsem si prošel dlouhými hospitalizacemi v nemocnici a vím, jaká je to bezmoc být dlouhodobě upoután na lůžku. Proto chceme našim klientům nabídnout, aby alespoň na chvíli zapomněli na svou těžkou životní situaci,“ předeslal.

Jak těžké bylo založit takový projekt v České republice?

Naštěstí jsme měli již od začátku plnou podporu našich holandských přátel, kteří nám vše vysvětlili, a na stáži v Holandsku jsme nabyli spoustu důležitých informací o tom, co a jak funguje. Nyní řešíme ještě legislativní věci, aby mohl začít projekt plně fungovat.

A jak to bylo těžké?

S kolegy jsme se s tím statečně poprali. Každý začátek bývá těžký.

Co bude muset klient udělat pro to, aby pro něj Sanitka přání přijela?

Na webu bude vytvořena sekce, kde klient vyplní dotazník. Na základě toho poté vyhodnotíme, zda je vhodným adeptem na splnění přání. Poté se s klientem spojíme a probereme, jaké byl měl přání, a také to, zda je schopen cestu ve svém zdravotním stavu absolvovat. Pokud vše bude v pořádku, domluvíme termín, kdy klienta vyzvedne naše sanitka i se zdravotníky.

Foto: Sanitka posledních přání. Nevyléčitelně nemocní mají šanci splnit si sen

Kdo jsou vaši dobrovolníci?

Našimi dobrovolníky jsou profesionální zdravotníci jako ARO sestry, zdravotničtí záchranáři a lékaři. Pro klienty máme také možnost poskytnout na akci psychology a nebo krizové interventy, pokud si to bude klient přát.

Proč právě psychology a krizové interventy?

Kvůli tomu, že se pro klienta a jeho rodinu může jednat o velice silný a emotivní okamžik, a proto chceme poskytnou takříkajíc plný servis.

Jaké máte plány se sanitkou do budoucna?

Důležité pro nás je, aby byli klienti spokojeni s naší službou a odcházeli s dobrým pocitem. Plány jsou takové, že chceme udělat radost co nejvíce lidem a časem také rozšířit vozový park.

Daniel Karták se narodil v Nymburce, kde také dodnes žije. Je mu 35 let. Vystudoval obchodní školu, je svobodný a mezi koníčky uvádí bojové umění krav maga, střelbu, záchranařinu, psy a sport.