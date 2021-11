Už příští sobotu 20. listopadu může každý dokázat, že to se solidaritou k bližním myslí vážně. Farní charita pořádá v obchodě Albert v Nymburce potravinovou sbírku, do které se může zapojit každý, kdo přijde. Kromě potravin budou dobrovolníci přijímat také vybrané drogistické zboží.

Ze sbírky potravin konané letos v dubnu. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Akce se koná od 8 do 18 hodin v areálu obchodního řetězce. Během celého dne budou moci zákazníci darovat trvanlivé potraviny a vybrané druhy drogistického zboží do košíků za pokladnami. „Žádané potraviny není nutné kupovat přímo v obchodě, je možné darovat i trvanlivé potraviny z domova. Darované věci poputují do Farní charity Nymburk,“ uvedla její pracovnice Inka Červená.