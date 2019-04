V závěru minulého týdne se na oficiálních stránkách města objevila zpráva, která upozorňuje na dlouhodobější omezení cestujících. To by mělo nastat v letech 2020 a 2021. Podle informací radnice se komplikace mají týkat projektu na trati Poříčany – Velim - Pečky. To ovlivní cestující z Nymburka, Sadské a přilehlých obcí na trati označené číslem 060. „Na této jednokolejné trati bude vedena odklonová trasa pro většinu dálkových rychlíkových spojů, a tím nastane omezení osobní i nákladní dopravy. Osobní a nákladní vlaky zde nebudou jezdit vůbec a budou nahrazeny autobusovou dopravou,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Podle upřesňujících informací místostarosty Bořka Černého by komplikace na trati měli cestující pocítit zhruba 15 měsíců. „Mělo by se to údajně týkat především rychlíků jedoucích od Hradce Králové přes Kolín, Nymburk, Sadskou a Poříčany,“ doplnil Černý.

Podle Marka Illiaše, mluvčího Správy dopravní železniční cesty (SŽDC), se o jednotlivých opatřeních teprve rozhoduje a podrobnosti stavby se dopracovávají. „Stavba má začít v prvním kvartálu roku 2020. Rozhodně to nebude tak, že by 15 měsíců někde nejezdily nebo nestavěly vlaky. V některých úsecích bude určité časové období snížena rychlost na 50 kilometrů v hodině, bude se využívat práce v noci, některá omezení se připravují pouze na velké letní prázdniny. Podrobnosti však v tuto chvíli neznáme, na podobě projektu se stále pracuje,“ řekl Illiaš pro Nymburský deník. A doplnil, že snahou SŽDC bude to, aby se cestujících omezení dotkla co nejméně.

Další výluky už letos

Podle informací mluvčího radnice se cestující musí na některé výluky připravit už letos. „Čeká nás výluka na trati 231 mezi Nymburkem a Kostomlaty. A také výměna trakčního vedení mezi Nymburkem a Poděbrady,“ konstatoval Černohous.

Zajímavou změnou je nový dopravce, který bude provozovat rychlíkový spoj z Kolína přes Nymburk, Mladou Boleslav do České Lípy. Spojení nově zajišťuje společnost Arriva. „Ve vlaku bude platit jízdenka PID až do 9. pásma (stanice Bezděz). Oba dopravci (ČD a Arriva) plánují do budoucna jednání o uznání společných tarifů jízdného,“ uvedl mluvčí radnice.