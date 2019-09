Někteří historici ho dokonce pokládají za nejstarší německé město. V každém případě však patřilo k významným centrům antického Římského impéria. Své rezidence zde měli římští císaři a podle některých informací ho založil císař Augustus, v každém případě má za sebou zhruba dvoutisíciletou historii.

Dnes tady turisté obdivují řadu památek, k nejobdivovanějším patří mohutná, právě Římany postavená, brána Porta Nigra. Černá brána je vlastně dvoupatrová budova s mnoha vnitřními prostorami. Impozantní objekt byl vybudován z velkých pískovcových kvádrů, každý z nich váží několik tun. Pískovec měl původně světlou barvu, ale časem hodně ztmavnul. Ostatně brána je zapsána jako jiné zdejší památky do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Dále se k nim řadí katedrála sv. Petra, což je trojlodní románská bazilika se dvěma věžemi. V sousedství se nachází kostel Panny Marie postavený v raně gotickém slohu. Chrámy zanechají hluboké dojmy v každém, kdo ocení kulturně-historické poklady. Monumentální je i Konstantinova bazilika, kde se nacházel císařský zasedací sál, dnes funguje jako protestantský kostel.

Trevír byl dlouhou dobu ve středověku sídlem arcibiskupa, ten zároveň patřil k říšským kurfiřtům. A právě kurfiřti volili římského císaře. Ve Svaté říši římské byla pouze dvě podobná církevní knížectví-kurfiřství: Kolínské kurfiřstv a Mohučské kurfiřství, mezi nimiž to Mohučské zaujímalo, co do významu první místo. Ostatně do Kolína nad Rýnem a do Mohuče jsme v dalších dnech také zavítali. Ve městě má své sídlo univerzita a na Mosele je velké přístaviště říčních lodí. Přes řeku překlenuje starý římský most ze 2. století, který je součástí důležité dopravní trasy.

K dalším trevírským památkám lze zařadit tzv. Rotes Haus (Červený dům) stojící na náměstí Markplatz. Společně luštíme latinský nápis: ANTE ROMAN TREVIRIS STETIT ANNIS MILE TRECENTIS, který připomíná, že Trevír je o 1300 let starší než Řím. Vedle něho se nachází Bílý dům s cimbuřím, který býval reprezentativním místem městské rady.

Na Simeonstrasse jsme se zastavili u domu Tří králů. Jedná se vlastně o gotický objekt, postavený jako obytná věž. Název získal podle maleb na omítce. Vlastník domu se chránil v nejistých dobách tím, že vchod umístil několik metrů nad zemí. Dřevěné schody nebo žebřík pak mohl kdykoliv vytáhnout nahoru. Samozřejmě, že dnes je dům už upraven a má normální vstup v přízemí. V centru města se rovněž nachází rodný dům filozofa a revolucionáře Karla Marxe. Na jednom náměstí se tyčí jeho socha v nadživotní velikosti, plastika je darem od Čínské lidové republiky.

Moselské víno

Naše další cesta vede do nedalekého městečka Bernkastel, které leží na středním toku řeky Mosely a je to významné středisko zdejšího vinařství a lázeňství. Pro zajímavost lze uvést, že k několika jeho partnerským městům patří i Karlovy Vary. Osídlení je vlastně obklopeno zelenými kopci a hlavně nekonečnými vinohrady. Moselské víno mnoha značek a odrůd je tady nabízeno prakticky na každém kroku. Odborníkům je známá značka Bernkasteler Doktor, jehož historie sahá někam do 14. století. Tehdejšího na smrt nemocného biskupa prý právě tohle víno dokázalo postavit na nohy. A podle některých zdrojů zde prý v roce 1334 také přenocovala česká královna a první manželka Karla IV. Blanka z Valois. Centrum se pyšní romantickou středověkou architekturou, dominují zde malebné, pro tento kraj typické hrázděné domy, zdobené květinami. Nejde přehlédnout renesanční radnici, kostel a fontánu svatého Michala. Turisté mohou navštívit muzeum vína a k dispozici mají hodně hotelů, vinoték a restaurací.

Přímo nad městem se tyčí zřícenina hradu Landshut. Odtud se nabízejí nádherné výhledy na široké okolí. Jelikož zde máme více času na prohlídku, tak rádi zjišťujeme, že Bernkastel je plný romantických uliček a zákoutí. Všude jsou sympatické obchůdky s místními specialitami nebo dekoračními předměty. Někteří z nás si dopřáli pořádné německé jídlo. Například je libo: schnitzel mit kartoffeln nebo sklenku dobrého ryzlinku v místních restauracích se zahrádkou? My jsme si objednali odpolední kávu s vynikajícím ovocným dortem.

Příště navštívíme hrad Eltz, ležící v údolí řeky Elzbach, a zavítáme do historického města Cáchy.