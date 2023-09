U přepážek jde všechno rychle

Také další mladá dáma, která přišla i s kočárkem a malým potomkem, se zdržela jen chvíli. „Já si taky byla pro balík a na Balíkovně to jde rychleji než u ostatních přepážek,“ usmívala se mladá maminka. Muž z Poděbrad je přesvědčen, že několikaminutové zdržení ve frontě by nemělo být v současné době standardem. „Já nevidím jediný důvod, proč by nemohli mít otevřeno od osmi po všechny pracovní dny. Ten systém je špatně,“ myslí si muž z Poděbrad. Na otázku, jestli by se před osmou hodinou v některé dny také netvořily fronty, ale odpověď neznal.

I v prvních desítkách minut po otevření přicházelo na pobočku poměrně dost zákazníků. Na rozdíl od našeho červencového pondělního testu, kdy se místnost pošty velmi rychle po desáté vylidnila, tentokrát příchozí udržovali počet lidí čekajících na odbavení v takové míře, že i kolem půl jedenácté si zákazník po vytištění lístku necelých pět minut počkal, než přišel na řadu. U všech čtyř přepážek (tři poštovní + jedna Balíkovna) šlo ale všechno velmi rychle a zpravidla se lidé zdrželi jen v řádu desítek vteřin, maximálně jednotek minut.

K situaci na zbylé pobočce pošty se po prázdninách vrátil starosta Tomáš Mach, který se sešel s manažerem České pošty Romanem Kořínkem. Ten starostu informoval o tom, že v srpnu se oproti červenci situace s čekací dobou v Nymburce zlepšila. „Průměrná doba čekaní v srpnu byla na poště pouhých 2.31 minuty, což je výsledek ještě o téměř minutu lepší, než v měsíci předcházejícím,“ uvedl Kořínek. „Co se týče pondělí a středy vždy v době mezi 10. až 12. hodinou, jsme na tom také lépe, doba čekaní byla 5.53,“ doplnil Kořínek.

Podle jeho slov situace v září zatím napovídá obdobnému trendu. Starosta připomněl, že se stále jedná o výsledek pouze za letní měsíce a kvitoval by, pokud by takový stav zůstal setrvalý. Zároveň na manažera České pošty opakovaně apeloval s možností prodloužení hodin pro veřejnost v pracovním týdnu. Řešením by podle Macha bylo i zavedení provozu v sobotu. „Jsem si jistý, že sobotní provoz by obyvatelé našeho města uvítali, a získali by tak i možnost vyřídit si to, co v týdnu nestihli,“ řekl starosta. Další společná schůzka je naplánována na 13. října.