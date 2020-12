„Platí pravidla pro hromadné akce podle 3. stupně protiepidemického stupně PES: tedy maximálně 10 lidí uvnitř a 50 venku. Všichni zúčastnění by měli být v rouškách či použít jinou ochranu nosu a úst. Jiná omezení nejsou,“ uvedla mluvčí Středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Rozhodnutí na poslední chvíli tak už nechtěli měnit třeba v Nymburce, kde budou čertovské oslavy úplně novou formou. Na sobotní odpoledne se chystá Čertovská jízda. „Vzhledem k čekání do poslední chvíle a nerozhodnosti vlády pojedeme Čertovskou jízdu. Pro nás bude přínosem i to, že si nás najde více lidí a těším se na děti kolem trasy,“ řekl k tomu Zdeněk Vocásek, hasič, radní a v sobotu také jedna z maskovaných bytostí při Čertovské jízdě.

Před 17. hodinou bude připraven povoz, na kterém dorazí čerti, Mikuláš i anděl před hypermarket Kaufland na Zálabí. Odtud v 17 hodin vyjedou a projedou většinu nymburských ulic. Po průjezdu ulicemi Zálabí se poměrně brzy dostanou i na náměstí a pak do dalších čtvrtí. Přesnou trasu tvoří dlouhý seznam ulic, který lze dohledat na stránkách NKC.

Zdeněk Vocásek za normálních okolností chodí s partou do rodin. I letos se jim během podzimu ozvala řada rodin a poptávala jejich služby. „Nakonec jich část odřekla sama a vzhledem k tomu, co chystáme s Čertovskou jízdou po městě, chození do rodin jsme pro letošek úplně zrušili,“ uvedl představitel Mikuláše.

Narychlo řeší situaci také matka školou povinné Kláry z Městce Králové, která na čerty ještě věří. Původně chystaly převleky s kamarádkou, že si vzájemně postraší svoje děti, ale pouze přes okno. Když zjistily, že čerti s určitými podmínkami mohou i do rodin, začaly shánět partu, která k nim chodila už v dřívějších letech. Ta to však řeší obdobným způsobem, jako v Nymburce.

„Budou mít za autem připojený návěs a budou projíždět po ulicích, kde vždycky zastaví na rohu. Chtějí dbát na to, aby se u jejich povozu neshlukoval příliš velký počet rodičů a dětí, takže si rodiny postupně budou zvát blíž k sobě. Děti vyzpovídají z hříchů, ty zlobivé odnesou, hodné dostanou dobroty,“ říká maminka.

Virtuální oslavu s čerty chystají v Milovicích. Místní děti si budou moci čertů užít v sobotu od 17 hodin na facebooku města. „V 17 hodin pozdraví děti Mikuláš, čert a anděl, bohužel letos jen na facebooku. I tak hříšníci, třeste se. Peklo vás osloví z místního rozhlasu, radnice města se zbarví barvou pekelnou a figurína čerta stojícího před ní bude určitě nastrčený špeh Lucifera,“ varuje mluvčí milovické radnice Eva Hrušková.