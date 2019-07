V rámci ankety Strom roku jsou udílena i speciální ocenění Strom hrdina. Jedním z nich se stal i černý topol, který stojí za plotem u cyklostezky směrem od Vesláku na Poděbrady. Podle odborníků to může být největší černý topol v republice.

Tento strom typický právě pro krajinu Polabí přihlásil do ankety spolek Permanent z Nymburka. Ten by rád nechal zapsat topol mezi památné stromy. Potvrdila to Miloslava Štěrbová ze spolku Permanent.