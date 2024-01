/FOTO/ I letos se bude udělovat Cena hejtmanky určená osobnostem našeho kraje z různých oborů lidské činnosti. Zatímco v tematických kategoriích vybírá vítěze odborná porota, o Ceně veřejnosti rozhoduje každý, kdo se rozhodne hlasovat na webovém portálu Středočeského kraje.

Renata Fučíková (na snímku vpravo) – cvičitelka TJ Sokol Milovice. | Foto: se svolením TJ Sokol Milovice

Hlasovat je možné z jedné adresy pouze jednou pro jednoho favorita. Poslední den, kdy je možné hlas udělit, je 16. únor.

Celkem bylo nominováno 64 osobností. Nominováno je i sedm kandidátů buď přímo z Nymburska, nebo jinak s našimi končinami spojených. Nabízíme jejich přehled s malými medailonky.

Renata Fučíková – cvičitelka TJ Sokol Milovice

Zdroj: se svolením TJ Sokol MiloviceRenata Fučíková působí v jednotě TJ Sokol Milovice od roku 2015 a je cvičitelkou všestrannosti III.třídy. Od svého nástupu do jednoty vycvičila přes stovky dětí, na které je skoro pořád sama a aktuálně vede 64 dětí. V každém ročníku organizuje závody všestrannosti a účastní se s dětmi sokolských župních závodů, kde její svěřenci vždy obsadí první místa. Vychovává děti k všestranné zdatnosti a její svěřenci, kteří opouští jednotu, tak přechází do oddílů atletiky nebo jiných sportů, kde mimořádně vynikají. Její dcera si prošla všestranností také a dnes je reprezentantka ČR v atletice. Pro děti také organizuje letní příměstský tábor, kdy celý týden s dětmi pořádá túry, cyklovýlety, plavání v přírodě, edukační stezky či přespávání v sokolovně s nočním programem. A to vše bez nároku na odměnu. Sama jde ve sportu příkladem ve svých čerstvých 45 letech aktivně běhá.

Lada Flachsová – ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Milovice

Zdroj: se svolením ZŠ T. G. Masaryka MiloviceLada Flachsová zasvětila školství celý svůj život. Na základní škole v Milovicích působí již od roku 1998 a již třetí období po sobě je její ředitelkou. Za jejího působení se škola dočkala rozsáhlé rekonstrukce a úroveň výuky významně pozvedla, o čemž svědčí skvělá umístění žáků školy v celorepublikových soutěžích. Zajistila také vybudování skvělého dopravního hřiště. V době pandemie covid pomohla žákům získat vybavení, aby se mohli účastnit online výuky.

Bronislav Kuba – výtvarník, spisovatel, pečuje o odkaz Bohumila Hrabala, Kersko

Zdroj: Milan ČejkaBronislav Kuba patří mezi přední pečovatele o odkaz spisovatele Bohumila Hrabala. Ve spisovatelově milovaném Kersku zbudoval Lesní ateliér Kuba. Na zahradě ateliéru se pravidelně konají oblíbené lesní slavnosti Hrabalovo Kersko a v galerii ateliéru je umístněna stálá expozice Slavnosti sněženek. V roce 2024 připravuje oslavy významného výročí - 110 let od narození Bohumila Hrabala. V témže roce by se měla otevřít expozice Středočeského kraje v Hrabalově chatě.

Veronika Pačesová – zakladatelka občanské poradny Respondeo

Zdroj: se svolením RespondeoVeronika Pačesová stála před 20 lety u zrodu organizace Respondeo, která od svých počátků pomáhá a podporuje lidi v tíživých životních situacích. Poté, co se Veronika Pačesová v roce 2002 přistěhovala na Nymbursko, všimla si, že občanské poradenství, kterým se zabývala v Jihlavě, v regionu zcela chybí. Založila proto občanské sdružení a své první klienty přijímala v hereckých šatnách nymburského divadla, které jí město Nymburk propůjčilo. Radila jim v oblasti mezilidského soužití, sousedských vztahů, potíží mezi nájemcem a majitelem, postupně se přidaly dluhy a exekuce a dotazy z oblasti rodinného práva. Postupně rozšiřovala záběr i tým. Z maličké nymburské občanské poradny o jednom člověku vyrostla organizace o 25 zaměstnancích, která zajišťuje občanské poradenství, podporu rodinám s dětmi v nouzi, intervenční centrum, pomoc obětem trestných činů a lidem, kteří mají problém se zvládáním své agrese. Služby fungují v celé východní části Středočeského kraje, v šesti okresech a mnoha městech, bezplatně pomohou ročně více než 1500 lidem v tíživé životní situaci. Veronika Pačesová je dnes metodičkou organizace, vedení Respondea předala kolegyni, ale stále je tváří a hnacím motorem organizace.

Jan Řehounek – spisovatel a publicista

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýJan Řehounek je mimořádně aktivním publicistou s více než 50 vydanými knihami a řadou ocenění. Výrazně se také angažuje v sociální oblasti, kdy je například dramaturgem soutěže a výstavy Šikovné ruce našich seniorů (pořádá Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady), pořádá literární besedy v mateřských a základních školách, je průvodcem po památkách v Nymburce, je zakladatelem Společnosti přátel starého Nymburka a Klubu čtenářů Bohumila Hrabala, založil akci Hrabalovo Kersko, na jejímž pořádání již 23 let spolupracuje a celých 23 let provází zájemce na stezce Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Je kronikářem města Nymburka. Je držitelem ocenění za šíření dobrého jména Bohumila Hrabala Zlatý Cassius, nejvyššího městského vyznamenání zlatý Nymburský lev či pamětního listu stálé komise Senátu pro rozvoj venkova.

Kateřina Šrámková – ředitelka zámeckého resortu Loučeň

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýZe zapomenutého vesnického zámečku paní Kateřina Šrámková udělala hvězdu Středočeského kraje. Památku, jejíž návštěvnost v předcovidové době byla mezi Karlštejnem a Konopištěm. Vybudovala evropský unikát - labyrintárium, kde každý z labyrintů je proveden jinou technikou a odkazuje na jinou světovou kulturu. Na její popud byl jako jeden z prvních zámků zámek Loučeň otevřen celoročně. Vedle zámku paní Šrámková vybudovala i úspěšný hotel. Jde o příkladné propojení podnikatelského světa s kulturní a památkovou péčí.

Olga Menzelová – vdova po Jiřím Menzelovi, uspořádala v Nymburce výstavu

Zdroj: Deník/Miroslav S. JilemnickýOlga Menzelová je producentkou řady úspěšných výstav, které propojují kulturu, umění, vzdělávání a civilizační témata. Jen v roce 2023 přivezla do Středočeského kraje několik svých projektů. V Nymburce to byla výstava Rozmarné cesty Jiřího Menzela u příležitosti Hrabalova Kerska. V dalších městech to byly výstavy Energie a civilizace a Udržitelnost a civilizace. Paní Menzelová také v roce 2023 věnovala nymburskému Polabskému muzeu, které má stálou expozici o Bohumilu Hrabalovi, memorabilie po svém zesnulém manželovi Jiřím Menzelovi, především originál razítka z filmu Ostře sledované vlaky.

