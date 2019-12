Čeká domov seniorů v Lysé stěhování do Milovic? To se uvidí

Život na zámku nemusí být pro seniory vysloveně „jako na zámku“. Na posledním jednání krajských zastupitelů na to upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), a to v souvislosti s Domovem na zámku v Lysé nad Labem. Připomněla, že hejtmanství zvažuje jeho přestěhování do jiných prostor.

Domov seniorů na zámku v Lysé nad Labem. | Foto: www.domovnazamku.cz