Labe od středečního rána začalo klesat. To je nejzásadnější zpráva na Nymbursku pro tento den. Konkrétně v Nymburce vystoupala řeka v noci na 385 centimetrů a průtok se pohyboval kolem 600 kubíků za vteřinu. Po východu slunce začala hladina pozvolna klesat a krátce po druhé odpolední měla v Nymburce 366 centimetrů. Tedy téměř o 20 méně, než v noci. Voda se pomalu stáhla i z nejníže položeného místa na břehu pod Šafaříkovým mlýnem.

Včerejší dotok však způsobil komplikace v Poděbradech. Vrásky nadělal především funkcionářům a fotbalistům Slovanu, kteří své zápasy hrají na hřišti v Oboře. To je kompletně pod vodou, jak najdete také na našich snímcích a videích.

Zatopena je i část samotné Obory. Žádné přístupové cesty nevedly poslední dva dny ke zdejší vyhlášené restauraci, jejíž šéf Jakub Parus se však už ve středu po poledni chystal na dny příští. „Teď se k nám nikdo nedostal, ale ve čtvrtek už by to mělo být lepší,“ věřil Parus.

Ulevilo se také lidem v chatové osadě Řehačka nedaleko Lysé nad Labem. V ní hasiči přichystali na nejkritičtějším místě protipovodňové vaky, které měly ochránit část stavení, pokud by voda stoupla až k nim. „My jsme se jednoduše odstěhovali z přízemí do prvního patra. Ale naštěstí k ničemu nedošlo. Teď už je Labe skoro o deset čísel níž,“ konstatovala jedna z obyvatelek osady. Na Labi za jejím domem v tu chvíli plulo velké množství klád, trámů, ale také míč nebo pneumatika.

Labe začalo klesat, přesto bylo ve středu spousta míst zatopených. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Díky očekávanému teplu přes 20 stupňů a slunečnému počasí by hladina řeky mohla klesat poměrně rychle. Během několika dnů by tak opět mohli být přístupné labské cyklostezky, silnice do Polabce kolem Jízdárny, nebo třeba nymburský Ostrov.