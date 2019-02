Nymburk - Přerušení dodávky elektrické energie se týkalo hlavně části od nádraží k hypermarketu

„Nikde jsem neviděl žádné upozornění, takže jsem s výpadkem proudu nepočítal. V tomhle vedru vypnout na sedm hodin proud je šílenství. Vždyť lidem mohou vytéct mrazáky. A o lidech, kteří nejsou v práci, ani nemluvě," zlobil se Václav, obyvatel ulice Dr. Antonína Dvořáka, jedné z těch, kde v pátek energetici přerušili dodávku elektrické energie kvůli pracím na distribuční soustavě.

Bez proudu byly ulice Masarykova, Černohorského, Raisova, Poděbradská, Kramolínova, Komenského, Dr. Antonína Dvořáka, Boženy Němcové, Bedřicha Smetany a část Palackého třídy. Informaci o plánované odstávce vyvěsilo město na své webové stránky a vyhlásilo městským rozhlasem. Pro ty, kteří nemají doma internet a nebydlí přímo u rozhlasu, bylo několik hodin bez proudu nemilým překvapením. Stejně překvapená byla i obsluha pohostinství se sázkovou kanceláří. „Kdyby mi to neřekli lidi, co sem chodí, vůbec bych o tom nevěděla. Ti se to zase dozvěděli v řeznictví u Píšů. Volala jsem na rozvodné závody a tam mi odstávku potvrdili. Hned jsem si objednala zasílání SMS v případě, že by to zase někdy vypnuli. Mám otevřeno až od půl třetí, protože nejde terminál a neteče pivo," řekla Nymburskému deníku.

Z odstávky se zřejmě radovaly půjčovny elektrických centrálen. Tu si musel například na několik hodin vypnutí elektriky pořídit provozovatel kuřecího ráje v Palackého třídě, který už měl centrálu připravenou ráno na dvoře, a řezník Píša. „My jsme o plánované odstávce věděli dopředu. Tady jsou na rozvodných skříních cedule upozorňující na přerušení dodávky minimálně dva týdny dopředu. Jedeme na centrálu, jinak bychom tady nebyli," řekla jedna z prodavaček řeznictví, které se mělo už od brzkého rána co ohánět, protože nastává prodloužený víkend a lidé nakupovali uzeniny a maso.