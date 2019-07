Část návštěvníků údajně poškozuje lázeňský park

Na vandalství a nerespektování pravidel v lázeňském parku si aktuálně stěžuje vedení poděbradské radnice. To zveřejnilo výzvu k nápravě. Upozorňuje na zákazy vstupů do některých vodních prvků, ale i na to, že v místech, kde je zakázán vstup na trávníky, se občas hraje i fotbal.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Václav Pancer

Zónou k relaxaci je podle vedení část parku označovaná písmenem C, což je horní část poblíž sochy TGM. „Přinést si deku a relaxovat je možné v části C, kde jsou k tomu přizpůsobeny i travní plochy a je zde také možnost osvěžit se ve výstřicích u sochy T. G. Masaryka. Do vodního kanálu podél ulice Na Valech není zatím zakázáno vstupovat, ale rozhodně to nedoporučujeme vzhledem k chemicky upravené vodě a také ke kluzkému povrchu, který může být příčinou úrazu," uvedla Radka Kakrdová, mluvčí radnice. Svědky vandalismu jsou však hlavně části A a B. Někteří lidé si prý vodní prvky pletou s veřejnou plovárnou, ačkoliv je do těchto prvků zakázán vstup. V sekci A a B, kde je zakázáno vstupovat na travnaté plochy, se hraje pak fotbal a na trávníku zůstávají vyleželá místa po piknikových dekách. Problémem jsou podle radnice i neukáznění majitelé psů, kteří své miláčky nemají na vodítku. Psi běhají po parku, majitelé po nich neuklízí a někteří psi dokonce ohrožují lidi, kteří sedí a odpočívají v parku. A to i přes zákaz volného pohybů psů a jiných zvířat. Dalším problémem je údajně i pohyb cyklistů a bruslařů, kteří nerespektují zákaz vjezdu vyjma povolených úseků.

Autor: Miroslav Jilemnický