Letos se měla akce uskutečnit 11. dubna, ale pochopitelně ji pořadatelé byli nuceni za současné situace zrušit. Jenže právě samotní pořadatelé mají informace od některých motorkářů, že část chce jet trasu mezi Prahou a Poděbrady i přes stávající zákazy.

Pořadatelé je důrazně upozorňují, aby v sobotu do Poděbrad nejezdili a nekazili tak jméno motorkářské komunity. „Nejezděte do Poděbrad. Letos se měl konat 22. ročník obnovené prvorepublikové tradice. O zahájení nepřijdete, účastnické plakety budou, tradici nepřerušíme, jen zvolíme jinou formu, o které budeme informovat. Věříme, že všichni chápete důvody,“ uvádí ve společném prohlášení Jaroslav Vavřina za Harley-Davidson Praha, Kamil Bernard za HOG Chapter Praha a Michal Stach za Harley-Davidson Club Praha. „Prosíme Vás, v zájmu dobré pověsti motorkářské obce, vyhněte se v následujícím týdnu jízdě do Poděbrad. Děkujeme,“ doplnili zástupci motorkářských organizací.

O možných pokusech nerespektovat požadavky organizátorů jsou spraveni i místní policisté. Ti očekávali, zda se nenajdou takoví motorkáři, kteří do Poděbrad vyrazí už první dubnový víkend. Proto byli na případné zásahy připraveni už v minulých dnech. Potvrdil to policejní rada Marek Šmíd. „Byli jsme připraveni na takovou eventualitu, že by část motorkářů nerespektovala stávající situaci. Musím konstatovat, že uplynulý víkend se nic takového nekonalo a nebyl v tomto směru problém s žádným motorkářem,“ řekl Deníku policejní rada Marek Šmíd.

Podle jeho slov jsou policisté připraveni i na následující velikonoční víkend, kdy se akce letos měla konat. „Děkujeme pořadatelům z motorkářských klubů za to, jak se k tomu postavili a věříme, že k žádným komplikacím nedojde. Pokud by skutečně skupinky vyrazily do Poděbrad, pak se s nimi nepochybně potkáme a situaci budeme řešit,“ uvedl policejní rada.

Motorkáři si ke spanilé jízdě vybírali pravidelně první dubnovou sobotu. Na Jiřího náměstí, které bylo při příjezdu motocyklové kolony pro ostatní dopravu vždy uzavřeno, přijížděli ještě před polednem. Hlavní silnice byla obležená fanoušky, zvědavci a fotografy. Mezi přijíždějícími stroji byly pokaždé drahé a výjimečné kousky včetně například tříkolek, ale i kuriózní motocykly recesistů. Všichni zamířili k nádraží a pak zaparkovali podél lázeňské kolonády, kde davy lidí jednotlivé stroje obdivovali. V některých letech patřil k akci i doprovodný program, kdy na dočasném pódiu hrály kapely a nechyběly stánky s občerstvením. Dá se předpokládat, že pokud příští rok nenastanou neočekávané komplikace, akce bude znovu obnovena.