Abychom neplašili: zmíněný policejní vůz stál vedle vchodu čistě preventivně. Což nám potvrdila i zástupkyně manažerky uvnitř. „Žádné zásadní problémy nemáme. Přišlo ráno pár mladých lidí, ale po vysvětlení zase odešli,“ konstatovala žena, která pomáhala kolegyním na krámě. V obchodě tou dobou kroužilo s košíky dvacet, možná třicet seniorů. Oproti době, kdy nakupují mladší zákazníci, byl ten zpomalený pohyb mezi regály až nápadný. Nutno říci, že hygienici by rozhodně neměli problém s patřičnými rozestupy.

Venku postávali dva starší pánové a jeden z nich se rozčiloval. „Taková hovadina, tenhle ranní čas. Já jsem zvyklej spát do devíti a teď abych v sedm vstával, když se chci nasnídat. Ať jdou do…,“ rozčiloval se chlapík a jeho kolega tiše pokyvoval.

Podobné tempo vládlo u sousedního Kauflandu. Také tady stál ve dveřích muž, který pozoroval příchozí a pokud se nejednalo o seniory, zastavoval je. „Část lidí o té změně prostě neví. Ale nikdo neprotestuje,“ uvedl muž u dveří. Ve chvíli našeho povídání se zrovna přihnal vytáhlý čtyřicátník. „Já bych potřeboval jenom do lékárny, ne do potravin,“ snažil se vysvětlit strážci dveří. Ten mu však vysvětlil, že pro lékárnu platí stejná pravidla a muž se otočil čelem vzad.

Oslovená seniorka vycházející ven byla se změnou času nákupu spokojena. „Mají všechno, nakoupila jsem, co jsem potřebovala a v klidu,“ dala se do řeči. Pak však ztichla a oči nad rouškou se jí nečekaně zarosily. „Víte, já mám strach, že to celé nedopadne dobře,“ řekla najednou třesoucím se hlasem a zamířila s košíkem k parkovišti.

Na druhém konci města před Albertem držel stráž u dveří muž s lehce východním přízvukem. „Jo, ráno přišlo pár mladých pro snídani. Ale měli smůlu.“ Oslovená seniorka se solidně zaplněným košíkem si možnost časného nákupu pochvalovala. „Je to fajn, nikde žádné fronty a žádný spěch. Mně se to moc líbí, byla bych ráda, kdyby to tak zůstalo i po skončení tohohle blázince,“ říkala starší dáma a i přes roušku bylo vidět, že se usmívá. „Akorát nemají citróny, to mě trošku mrzí,“ ozvala se kolem nás projíždějící jiná seniorka.

Jak vidno, většina seniorů se se zvláštním režimem srovnala zatím poměrně dobře. A hlavně, opravdu všichni měli povinné roušky a ani v tomto ohledu nebyl nikde důvod k vážnější debatě.