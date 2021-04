Část centra Poděbrad uzavřela havárie vody. Řidiče čeká dlouhá objížďka

Po necelém roce se v lázeňském městě objevil opět závažný problém s vodovodem. Prasklá trubka na tepně města, Palackého třídě, jen pár desítek metrů od Jiřího náměstí způsobila komplikace spojené s poměrně velkou objížďkou pro přijíždějící do centra od mostu přes Labe. Situace má podle starosty Jaroslava Červinky trvat nejdéle do pátku. Místní by neměli pocítit žádné omezení v dodávkách pitné vody.

Uzavřena je pro motoristy část Jiřího náměstí v Poděbradech, musí na objížďku. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Nejzásadnějším problémem je objížďka úseku s prasklou trubkou. Řidiči přijíždějící od mostu musí na Jiřího náměstí zabočit doleva a objet uzavřený úsek poměrně dlouhou trasou vnitřního okruhu města kolem nádraží a zpět přes Riegrovo náměstí na křižovatku u restaurace Soudek. V opačném směru od Hradce Králové je situace jednodušší a šoféry zdrží minimálně. Uzavřený úsek se dá objet poměrně snadno přes Riegrovo náměstí, náměstí 5. května a jednosměrnou Havlíčkovou ulicí se vyjede zpět na Palackého ještě před Jiřího náměstím. Důvodem havárie je prasklina na menším ze dvou potrubí, které místem vedou. V úterý kolem desáté dopoledne na místě havárie nikdo nebyl, díra byla zasypaná a ohrazená zábranami. „Na silnici v pondělí vytékala voda, situace se musela řešit uzavřením místa. To, že uzavírka potrvá do pátku, je ta horší varianta. Úsek může být opravený a zprovozněný i dříve," řekl starosta Jaroslav Červinka. Jen o pár metrů dále prasklo vodovodní potrubí i loni v srpnu. Tehdy bylo dočasně bez vody kolem 5 tisíc místních. Potrubí v těchto místech je uloženo v zemi přibližně 20 let a jako celek by nemělo být v havarijním stavu.