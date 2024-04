Během pondělí vydali své výstrahy ohledně sucha a možnosti šíření požárů meteorologové a s opatřeními řešícími možné šíření ohně přišli i středočeští hasiči. Některá města si opatření vyložila jako zákaz pálení čarodějnických vater a během pondělního odpoledne oznámila, že k pálení ohňů nedojde. Podle informací Deníku však Hasičské čarodějnice v Nymburce proběhnou kompletně podle plánu.

Hasičské čarodějnice na nymburské Špičce v roce 2023. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Potvrdil to Zdeněk Vocásek, místostarosta města a starosta nymburských dobrovolných hasičů, kteří jsou hlavními pořadateli oslav filipo – jakubské noci. „Pálení ohňů je zakázáno v přesně definovaných místech, jako například v blízkosti stohů. My žádnou z těch definic, která by spadala do uvedených opatření, nesplňujeme, a podle našeho výkladu pálením čarodějnic na Špičce nic neporušujeme,“ řekl Deníku místostarosta.

Pokud se tedy během úterý nic nezmění, rodiče s dětmi i v čarodějnických převlecích budou na Špičce vítání už na pátou hodinu. Pro všechny bude také po setmění připravena dronová show, která se uskuteční jako náhrada za stejný program na Nový rok. Tehdy však spektakulární představení zhatil déšť.



Program Hasičských čarodějnic na Špičce:



17.00 Suprčupr čarodějnické mejdlo

18.00 Pohádka O Sněhurce

18.50 Čarodějnický rej s Easy Dance

19.30 Pálení čarodějnic



Po setmění: Dronová show