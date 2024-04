Pálení čarodějnic a oslavy příchodu jara, to je filipojakubská noc, kterou v úterý 30. dubna prozáří desítky hořících hranic. Kam lze vyrazit na Nymburku?

Hasiči zapálili oheň, který velmi rychle vzplál a rozhořel se. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Nymburk

Čarodějnický program na nymburské Špičce odstartuje 30. dubna v 17 hodin. Těšit se můžete na Suprčupr čarodějnické mejdlo, tedy program pro děti plný písniček, her a soutěží. Od 18 hodin začne pohádka O Sněhurce. A ještě před zapálením tradiční vatry dojde na taneční vystoupení místní skupiny s názvem Čarodějnický rej s Easy Dance. Se zapálením ohně se počítá kolem půl osmé. Od 20.30 by měla být připravena světelná dronová show jako náhrada za zrušené novoroční představení.

Čarodějnice na Špičce letos obohatí dronová show. Nebude chybět ani velká vatra

Poslední dubnový den mohou zájemci vyrazit do nymburského přístaviště, kde bude od 13:30 do 23:59 kotvit hotelová loď Florentina s programem Čarodějnické rojení na lodi. Na příchozí čeká netradiční setkání s ježibabou a kocourem nebo čarodějnické menu – a to vše v maskách. Od 21:00 je na programu koncert kapely Generace 75. Akce se koná v rámci festivalu Lodě na Labi 2024. Více informací naleznete na www.pruhpolabi.cz.

Poděbrady DDM Symfonie Poděbrady připravila pro děti hravou stezku. Akce Slet čarodějnic - hravá stezka s úkoly pro děti se koná v pátek 26. dubna od 16:30 do 18:30. Pro zájemce bude připraven oheň a opékací vidlice pro opékání z vlastních zásob. Akce se koná jen v případě příznivých povětrnostních podmínek.

Lysá Nad Labem

Pohádka Čert a Káča, tvoření, opékání buřtíků. I to je na programu čarodějnického odpoledne v RC Parníček Lysá nad Labem 25. dubna. Akce začíná v 16 hodin. Kostýmy, buřtíky a dobrou náladu s sebou.

Milovice Na tradiční akci zve také město Milovice. Koná se na Hakenově stadionu 30. dubna od 17 hodin. Na programu je kouzelnická show, taneční skupina Caramelka, kapela Druhá míza nebo fire show Synové bouře. Chybět nebude ani zapálení vatry, soutěže a opékání buřtů.

Sadská



Rej čarodějnic vypukne 30. dubna na skále v Sadské. Akci odstartuje v 16:30 čarodějná stezka s úkoly. Začátek je na Palackého náměstí u infocentra. Následovat bude balónkování v čarodějem, rej s čarodějkou Veronikou, zapálení ohně a zábava pro dospělé s Patrikem.

Záhornice V Záhornici 30. dubna na fotbalovém hřišti pořádají Čarodějnické pálení košťat. Sraz je v 17 hodin u obecního úřadu, Kromě pálení košťat bude na programu míchání lektvarů, zábavné hry, taneční vystoupení, opékání buřtů a na závěr zahraje DJ Majky.

Stará Lysá

Pálení čarodějnic odstartuje 30. dubna v 17 hodin také ve Staré Lysé na Srnčáku. Po setmění bude zapálen oheň, ale ještě předtím se příchozí mohou těšit na stopovanou a další zábavné soutěže. Ve stanu SDH pak bude čekat občerstvení.

Bříství Pálení čarodějnic se na místním fotbalovém hřišti koná 30. dubna od 17 do 21 hodin.

Písty u Nymburka

Pálení čarodějnic pořádají také v Pístech. A to 30. dubna od 16 hodiny na koupališti. Občerstvení zajištěno.

Hořátev Pálení čarodějnic v Hořátvi začne v 17 hodin průvodem v maskách od areálu MŠ. Od 17:30 bude na fotbalovém hřišti přichystám program pro děti. Na 18. hodni je naplánován táborák a opékání buřtů a o hodinu později bude zapálena velká hranice.

Chroustov

Slet čarodějnic se 30. dubna od 17 hodin koná v Chroustově na hřišti u Piteráku.

Starý Vestec Tradiční pálení čarodějnic se 30. dubna od 17 hodin koná ve Starém Vestci na Hasičárně. Občerstvení zajištěno, masky čarodějnic vítány.

Stratov

Na pálení čarodějnic zve také Stratov. Akce se koná v místě bývalé skládky naproti hřbitovu. Začátek je v 18 hodin.