Podle tajemníka městského úřadu Aleše Růžičky rozsudek posoudí právní zástupce města. „Zvážíme reálnost možnosti podat ústavní stížnost,“ uvedl tajemník úřadu, který se za město k současnému verdiktu vyjádřil. Podle názoru mediálního zástupce APP verdikt Nejvyššího soudu (NS) potvrdil stanoviska, která firma dlouhodobě zastává.

Imise přiměřené místním poměrům

Spor o zápach a jeho údajnou škodlivost trvá už řadu let. Několikrát se proti působení firmy ve městě protestovalo. Veřejná shromáždění na náměstí a pochody k sídlu firmy na Zálabí organizovali místní v čele s hnutím Permanent. Současné i předchozí vedení města deklarovalo, že jeho cílem je odchod firmy z města. Zejména obyvatelé zmíněného Zálabí si stěžovali na zdravotní problémy, například pálení očí a dušnost.

Podle soudů však prováděná měření nikdy s jistotou neprokázala, jaké látky, v jakém množství a s jakým účinkem firma do ovzduší vypouští. To konstatoval i Nejvyšší soud v aktuálním rozsudku, kdy potvrdil správnost rozhodnutí soudů z nižších instancí. „Odvolací soud nepřiznal žalobci nárok na ochranu před imisemi způsobovanými závodem žalované s tím, že jsou přiměřené místním poměrům… Posoudil imise jako nepřímé, nedosahující takové intenzity, která by umožnila účinnou obranu prostřednictvím negatorní žaloby. V této části je tak rozhodnutí odvolacího soudu věcně správné a dovolací důvod uvedený není dán. Z uvedeného je zřejmé, že dovolání žalobce není důvodné a Nejvyšší soud ho zamítl,“ píše se v rozsudku vydaném v úterý 4. května a podepsaném předsedou senátu Davidem Havlíkem. Šestistránkový dokument plný složitých právnických formulací je veřejně dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Město s tímto výkladem nesouhlasí. V úterý připomněl starosta Tomáš Mach pro Českou televizi fakt, že po úpravách v samotném provozu APP nejsou už dva roky hlášeny žádné problémy se zápachem vycházejícím z lakovny. Blíže se však k věci před prostudováním rozsudku nechtěl vyjadřovat. Na žádost o reakci přišla ve středu odpověď od tajemníka radnice Aleše Růžičky. „V době, kdy jsme žalobu podávali, zápach vycházející z provozu APP rozhodně obvyklé úrovni v lokalitě neodpovídal. V rozsudku se NS nepřiklonil ke stanovisku města, že skutková zjištění okresního a krajského soudu (o obtěžování zápachem nepřiměřeném poměrům v místě) jsou v extrémním rozporu s provedenými důkazy. Věc rovněž odlišně právně posoudil, pokud se týká oprávnění domáhat se zákazu emisí z pozemku v případě úředně nepovoleného provozu,“ uvedl Aleš Růžička.

Nymburský deník oslovil i vedení firmy APP s tím, co znamená stávající rozsudek pro další působení firmy ve městě. Stručně reagoval pouze mediální zástupce firmy Karel Samec. „Rozsudek Nejvyššího soudu jsme vzali na vědomí, potvrdil naše dlouhodobě sdělovaná stanoviska,“ uvedl v krátkém prohlášení.

Firma zrušila páchnoucí linky

Spor s lakovnou má však ještě jednu rovinu. Kromě sporu o zápach a škodlivost vypouštěných látek sdružení Permanent poukázalo na neoprávněnost působení firmy ve městě vzhledem k nedostatečným povolením k samotnému provozu. Firma po postupném útlumu loni zcela ukončila provoz odlakovací a zinkovací linky. Stroje z nich byly z areálu odvezeny. S tím velmi pravděpodobně souvisí i fakt, že v současné době si místní na zápach už nestěžují. Jeho původcem byly zřejmě právě tyto linky.

Firma se k jednotlivým úpravám výroby dlouhodobě nevyjadřuje a už dříve deklarovala, že vždy postupovala podle zákonů a platných nařízení.

Podle tajemníka Aleše Růžičky je současný provoz firmy zhruba třetinový oproti době, kdy se nejvíce řešil zápach z ní vycházející. „Pokud dojde k dodatečnému povolení provozů a bude docházet k nepřiměřenému obtěžování, bude možné žalovat APP znovu a požadovat případně i finanční náhradu. Situaci budeme rozhodně nadále pozorně sledovat a využijeme všechny možné právní prostředky, abychom nepřipustili obtěžování občanů města,“ uzavřel tajemník radnice.