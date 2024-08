Brzké zahájení stavby biketoweru, tedy cyklověže, potvrdila i mluvčí radnice Marta Svobodová. „Do roka bude na dnešním staveništi u hlavního nádraží stát cyklověž. Firma Systematica z Pradubic dokončila bourací práce. Připravuje vše, aby mohly být vytyčeny inženýrské sítě pro budoucí biketower. Staveniště je oploceno. V současné době je plánováno zahájení zemních prací na výkopu jámy a štěrkových násypů pro zhotovení základů,“ uvedla Svobodová. Projekt má vyjít na 27 milionů korun, přičemž prakticky veškeré náklady pokryjí evropské a krajské dotace.

Město nepočká

Původně se počítalo s vybudováním cyklověže v rámci proměny celého nádraží. O té se mluví už řadu let, ale kdy přesně začne, zatím není jasné. Naopak známý je vítězný projekt architektonické soutěže. Samotné práce na přestavbě nymburského nádraží a jeho proměně do hávu 21. století by podle informací Správy železnic mohly začít v letech 2027 nebo 2028. A takovou dobu nechce město s výstavbou cyklověže čekat. Přesto, že Správa železnic na konci roku radnici o takový krok požádala.

Není na co čekat, soudí město

Potvrdil to místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek. „Se stavbou cyklověže nebudeme čekat na revitalizaci nádraží, přesto že nás o to Správa železnic na konci roku požádala. Máme hotovy projekt, stavební povolení a peníze na výstavbu. Rozhodně není na co čekat,“ řekl místostarosta. Správa železnic má podle jeho slov zatím jen studii na rekonstrukci nádraží, která se dopracovává do finální podoby, a teprve bude následovat projektová příprava. Na to nymburská radnice čekat nechce. „Správa železnic je dlouhodobě seznámena s místem stavby cyklověže, byla i účastníkem stavebního řízení,“ poznamenal Vocásek.

Bývalá drážní budovy baly zdemolována. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Cyklověžě jsou populárním a především bezpečným místem pro uložení kol. Ideální budou především pro ty, co ráno jezdí na kole na nádraží, kde přesednou na vlak do zaměstnání a odpoledne či večer se stejným způsobem vrací. „Pro ty, kdo budou mít v cyklověži kolo uschováno takto přes den a budou využívat České dráhy, by měla být úschova zdarma. V případě uložení na delší dobu se bude platit poplatek,“ vysvětlil místostarosta. Mělo by to být podobné jako v případě Poděbrad, kde se platí za úschovu na den 5 korun, na dva dny 10 korun. Tedy v podstatě symbolické částky.

Návod k uložení kola

Uložení kola do cyklověže je jednoduché. Cyklista s kolem najede do žlábku a pak 25 vteřin sleduje na obrazovce, jak se bicykl ukládá na místo. Poté vyjede parkovací lístek. K vyzvednutí poté stačí přiložit parkovací lístek a na stejné obrazovce majitel sleduje, jak se kolo vrací až do jeho rukou. Na střeše věže budou umístěny fotovoltaické panely, ze kterých bude vyrobená energie využita pro provoz objektu. Součástí budou i dobíjecí boxy pro baterie elektrokol. Úhrada za dobíjení bude možná i prostřednictvím InKarty ČD.