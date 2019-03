Radní odvolali jednatelku nymburské nemocnice minulý týden. Ze strany jednatelky nemocnice nebyly prý dlouhodobě činěny kroky k plnému zajištění nasmlouvané zdravotní péče.

„Jednatelka též nepředložila požadovanou koncepci rozvoje nemocnice a nepravdivě informovala o její finanční kondici,“ doplnil starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). Jednatelka důvody svého odvolání odmítla s tím, že vždy řádně o všech záležitostech informovala a že během jejího působení v nemocnici se podařilo stabilizovat personál a uzavřít s největší zdravotní pojišťovnou (VZP) rámcovou smlouvu na dalších pět let.

Adriena Gabrielová chce nyní po vedení konkrétnější informace. „Jako zastupitelka města jsem znepokojena nastalou situací, která podle mých informací destabilizovala situaci v nemocnici. Jsem dotazována občany i zaměstnanci nemocnice,ale nemohu jim sdělit nic, protože se vedení města neobtěžovalo nás o takto závažném kroku informovat,“ napsala Gabrielová zastupitelům v e-mailu.

Proto žádá odpovědi na otázky, které zformulovala do šesti bodů – mimo jiné jakých konkrétních pochybení se jednatelka dopustila, nebo kdo a jak vybral krizového manažera. „Nechci odpověď v nicneříkajících frázích, ale konkrétní odpovědi na mé dotazy,“ doplnila bývalá místostarostka.

Proto žádá odpovědi na otázky, které zformulovala do šesti bodů. „Jakých konkrétních pochybení se jednatelka dopustila a v čem dle médií lhala? Jak se rada tyto závažné informace dozvěděla (když jednatelka údajně lhala) - proběhla nějaká kontrola v nemocnici? Kdo a jak vybral krizového manažera Ivana Olivu, po jehož „skvělém“ působení v nemocnici Na Homolce se v ní našly neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun?“ To je část otázek, na něž chce znát odpovědi. „Nechci odpověď v nicneříkajících frázích, ale konkrétní odpovědi na mé dotazy,“ doplnila bývalá místostarostka.

OTÁZKY BÝVALÉ MÍSTOSTAROSTKY

1) jakých konkrétních pochybení se jednatelka dopustila a v čem dle médií "lhala"

2) jakých konkrétních pochybení se dopustila dozorčí rada

3) co urgentně hrozilo, že musela být jednatelka vyhozena "na hodinu" a nemohlo se přistoupit k normální výměně jednatele přes výběrové řízení

4) jak se rada tyto závažné informace dozvěděla (když jednatelka údajně lhala) - proběhla nějaká kontrola v nemocnici?

5) kdo a jak vybral "krizového manažera" Ivana Olivu, po jehož skvělém působení v nemocnici Na Homolce se v ní našly neplatné smlouvy za více než 400 milionů korun (z tisku:…Ten přišel (Na Homolku) jako krizový manažer bez výběrového řízení a jeho hlavním úkolem byla právě náprava systému zásobování. Místo toho se nemocnice, která byla i za kontroverzního ředitele Vladimíra Dbalého v zisku, dostala do ztráty.) - zajímavé, že i k nám přichází do nemocnice bez výběrového řízení a zřejmě se stejným úkolem.

6) zjištění musela být jistě velmi závažná, když rada přistoupila k tak rychlému řešení - bude vyvozena nějaká trestní odpovědnost jednatelky případně jiných zaměstnanců nemocnice?