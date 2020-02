V Nymburce spíš než masová výstavba poutají pozornost některé domy stavěné poblíž historického centra. Mezi místními se diskutovalo o bytovém domu Hynek, který byl dokončen v roce 2016 na Velkých Valech. Diskuzi budily spory o parkovací místa a také o případné stínění dalším objektům. Nakonec hlasité spory utichly. Multifunkční čtyřpodlažní dům Hynek vyšel na 30 milionů korun a nabídl 12 nových bytů.

Naposledy se rozvířila debata kolem chystaného bytového domu v lokalitě V Kolonii. Opozice prosazovala, aby na místě vznikl domov pro seniory, který ve městě chybí a podle jejich názoru aktuálně město nevlastní žádný jiný vhodný pozemek, na kterém by zařízení obdobného typu mohlo vzniknout. Současná koalice ale prosadila prodej pozemku developerovi, který na místě chce postavit bytový dům.

Hlavně kvůli bytové výstavbě se také výrazně zvyšuje počet obyvatel v Lysé nad Labem. Za loňský rok přibylo ve městě 146 lidí. „Především je to novou výstavbou. Lidé se stěhují do nových domů, ale také třeba do nového bytového komplexu u benzinky. Je to k nám 30 minut po dráze z Prahy, bydlení je nesrovnatelně levnější, a to jsou ty hlavní důvody nárůstu,“ vysvětlila Ilona Šťastná, referentka odboru vnitřních věcí lyské radnice.

Nárůst zaznamenali i v sousedních Milovicích, kde to však tolik nepřekvapí. Město s jedním nejnižších věkových průměrů v republice se rozrůstá už řadu let, meziročně se v Milovicích přihlásilo 131 nových obyvatel, což činí aktuální součet 10 743 oficiálních Milovičáků.

Boom na Žižkově

Masivní výstavba mění v posledních letech tvář Poděbrad. A to především na straně, kde je čtvrť Žižkov. V současné době se diskutuje hlavně o chystaném projektu v ulici Želivského, kde vyrostou tři nové pětipatrové věže o výšce 15, 3 metru. Domy mají být propojené společným suterénem. Jinak půjde o tři samostatné věže. Celkem nabídnou pětasedmdesát nových bytových jednotek.

V podzemí vznikne celkem sedmapadesát parkovacích míst, na povrchu má být dalších třicet. Dojde k vybudování uličních řadů, veřejného osvětlení a úpravě zeleně. Vzhledem ke zvýšení silničního provozu bude upraveno napojení této ulice do ulice Moučná.

Kromě tohoto komplexu by měl ve Vrchlického ulici vyrůst polyfunkční dům s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními podlažími.