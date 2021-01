Radek Čech za měsíc oslaví 49. narozeniny. Mnoho však nechybělo, a místní čajovník, obchodní zástupce pivovaru a prodejce vánočních stromků v jednom se dalšího životního výročí nedožil. Setkal se totiž na vlastní kůži s covidem.

Radek Čech prodělal v závěru roku těžkou formu onemocnění koronavirem. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Svět mu potemněl v pátek 25. října. „Začalo to příšernou bolestí hlavy, která se postupně stupňovala. Teplota mi vystoupala ke 40 stupňům a mně bylo jasné, o co se jedná. Na jiné choroby totiž netrpím a tohle, co začalo, bylo to nejnepříjemnější, co jsem v rámci svého těla zažil. Musím přiznat, že později mě už napadaly takové myšlenky, že by bylo lépe zemřít, aby to přestalo,“ vybavuje si Radek Čech zoufalství, které prožíval zhruba devět dnů.