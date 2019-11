Burian a Hvížďala rozebrali revoluční i současnou dobu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vzpomínky na časy sametové revoluce, ale i to, proč je současná česká společnost ve vztahu k demokracii na tom tak, jak je. To přijeli rozebrat do nymburského kina Sokol novinář Karel Hvížďala a písničkář Jan Burian. Ten s nadsázkou zavzpomínal i na dění v Bratislavě před 30 lety.

Jan Burian a Karel Hvížďala diskutovali se Zdeňkem Hazdrou v rámci Nymburského historického podzimu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický