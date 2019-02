Nymburk - Nymburská radnice zvažuje koupi nyní nefunkčního kulturního domu „Janoušek" a úpravy pro ZŠ Tyršova.

Vpravo chátrající kulturní dům, vlevo přístavba ZŠ Tyršova. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Ledy se možná pohnou! V současné době zakonzervovaný kulturní dům zvažuje odkoupit radnice.

Ta chce jednat se současným majitelem Alexejem Kremenčukem o ceně a zadala vypracování posudku, kolik by stály další investice do jeho následných úprav. Město by jej totiž chtělo využít jako tělocvičnu a školní družinu pro Základní školu Tyršova, se kterou by chtělo dům i stavebně propojit. Prostory by nabídla i sportovním klubům a spolkům k využití v rámci volnočasových aktivit.

S touto variantou přišla Rada města. Potvrdil to uvolněný radní Zdeněk Vocásek. „Zároveň bychom ale museli hledat příhodný dotační titul. Dle mého odhadu by náklady na další úpravy přišly zhruba na 15 milionů korun. Budeme brzy sestavovat rozpočet na příští rok, a pokud si vezmeme, že chceme něco udělat s nádražím, novým bazénem, pokračovat v revitalizaci sídliště a investovat do nemocnice, pak bude nutné hledat na takový projekt další peníze," konstatoval Vocásek.

Zatím chce Rada města jednat s majitelem o kupní ceně. „Zároveň zadala vypracování stavebně technického posudku objektu včetně stanovení výše investic na záměr vybudování družiny, tělocvičny a potřebného zázemí. Včetně propojení se stávajícím objektem přístavby Základní školy Tyršova," řekl Vocásek.

Záměr odkoupení se zamlouvá i starostovi Tomáši Machovi. „Prioritou, se kterou jsem šel do funkce starosty, je zázemí pro mládež ke kulturní zábavě a sportu. Bývalý kulturní dům Janoušek se svým umístěním a možnostmi parkování lépe hodí k využití pro Základní školu Tyršova. Viděl bych zde po rekonstrukci tělocvičnu, kterou lze využívat zároveň jako kulturní sál," uvedl pro Nymburský deník starosta Tomáš Mach.

Zároveň se mluví i o tom, že jestli je něco v chátrající budově bývalého kulturního domu už vybudované a použitelné, je to kuchyně. K té by pochopitelně musela přibýt jídelna. „Možnost jídelny pro školu připouštím, ale to jsme zatím neprojednali. Na řadě je možná koupě objektu městem, o které budou na listopadovém zasedání jednat zastupitelé,"doplnil starosta Mach.

Podle dostupných informací je objekt uvnitř v dezolátním stavu. Zatéká do něj a uprostřed sálu je velká vypouklá boule.

Ředitelka Základní školy Tyršova Soňa Obická je dlouhodobě nemocná, nicméně její zástupkyně Ivana Blažíčková potvrdila, že škola by o takové řešení určitě stála. „My bychom tyto prostory určitě využili a takové řešení bychom samozřejmě velmi přivítali," řekla Ivana Blažíčková.