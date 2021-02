Minisérie Božena rozvířila diskuze o životě slavné spisovatelky pobývající s rodinou na mnoha místech země. Seriál bohužel nezachytil necelé dva roky, kdy spisovatelka žila v Nymburce. O faktech z pobytu Boženy Němcové v Nymburce sepsal historik Pavel Fojtík poutavý text. Ten budeme s jeho svolením zveřejňovat ve čtyřech dílech po následující dvě středy a soboty na našich webových stránkách. Dnes nabízíme zajímavé ukázky.

Božena Němcová žila i v Nymburce. | Foto: archiv města Nymburk

Božena Němcová s rodinou pobývala v Nymburce od července 1848 do února 1850. „Němcová v době příjezdu měla 28 let, byla krásná, inteligentní a plná vlasteneckého nadšení. Vychovávala čtyři děti, spolu s manželem publikovali články v různých novinách, knižně jí vyšly pouze její Národní báchorky a pověsti. Němcovi obývali byt v přízemí jednopatrového domu MUDr. Antonína Brzoráda na Boleslavské ulici čp. 243,“ píše Pavel Fojtík. Zmíněný dům stojí u nového kruhového objezdu naproti nemocnici, aktuálně je to Dům barev. Před domem stojí také busta slavné spisovatelky.