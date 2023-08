/FOTO, VIDEO/ Vybudování zálivů kvůli bezpečnému přecházení a výjezdu aut z vedlejších ulic na Boleslavskou třídu je u konce. Ale ta největší komplikace spojená s kompletní uzavírkou úseku mezi nadjezdem a bazénem řidiče teprve čeká. Souvisí s pokládkou nového povrchu silnice a jejím značením.

Víme, kdy kompletně zavřou Boleslavskou třídu od nadjezdu k bazénu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

První opatření na zmíněném úseku začnou podle informací Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) platit od 7. srpna. Od té doby by v tomto úseku neměla parkovat žádná vozidla a začnou přípravné fáze k celé akci. Následné frézování vozovky pak začne 14. srpna. Podle silničářů bude probíhat za provozu. Což ovšem sebou přinese přinejmenším kyvadlový jednosměrný provoz řízený zřejmě semaforem. Už v tuto dobu bude pro řidiče efektivnější místo objet. Zdroj: Jan LakomýKompletní uzavírka spojená s pokládkou nového asfaltu je plánována v době od 20. do 26. srpna. Důležitým faktorem je skutečnost týkající se křižovatky pod nadjezdem. „Provoz na křižovatce pod nadjezdem, tedy na křížení ulic Ferdinanda Schulze a V Kolonii, zůstane zachován,“ uvedli zástupci KSÚS. Což v praxi znamená, že objízdná trasa pro většinu řidičů může vést od kruhového objezdu u Hudebního klubu Mlejn po Velkých Valech na křižovatku u Slavie, kde zabočí vlevo po Palackého třídě směrem k nádraží a před nádražím zahnou vlevo do ulice V Kolonii. Vyjedou pak na zmíněné křižovatce pod nadjezdem a mohou pokračovat přes nadjezd směrem k Všechlapům a dále na Mladou Boleslav. Podle nákresu má v provozu zůstat i křižovatka před policejním ředitelstvím, jejíž odbočka míří do ulice Bedřicha Smetany. I ta bude alternativou k objízdné trase.

Konec omezení

Podle zveřejněného harmonogramu by vše mělo být dokončeno do soboty 26. srpna a omezení by tak neměla zasáhnout do začátku nového školního roku. Žádná další zásadní oprava by pak řidiče v Nymburce v dalších týdnech už čekat neměla. Položení nového povrchu na část Boleslavské třídy byla součástí smlouvy s dodavatelem loňské opravy železničního nadjezdu. Opravy tepny procházející celým městem by tak touto akcí měly být na dlouhou dobu u konce.

Spekuluje se o datu oprav kamenného mostu přes Labe, který bude také zásadním omezením nejen pro nymburské řidiče. I v tomto případě půjde o krajský projekt, a tedy i krajské finance. Zatím není jisté, jestli bude tento projekt zařazen mezi akce na příští rok. Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude radnice po opravě kamenného mostu usilovat o zákaz vjezdu kamionů do města s výjimkou těch zásobovacích.