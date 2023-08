/FOTO, VIDEO/ Po dokončení zálivů vytvořeným kvůli většímu bezpečí chodců začínají další omezení na části Boleslavské třídy v Nymburce mezi bazénem a železničním nadjezdem. Na místě jsou pracovníci stavební firmy, kteří za pomoci těžké techniky frézují části silnice.

Začalo frézování nymburské tepny. Řidiči na Boleslavské opět přibrzdí. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Auta místem projíždějí se zvýšenou opatrností a často se vyhýbají po vlastní domluvě. V příštích dnech by doprava měla být svedena do jednoho jízdního pruhu a podobně jako na mostě bude pouštěna kyvadlově za pomoci semaforu. Příští týden by pak kvůli pokládce nového povrchu měla být zavřena kompletně a auta budou část města objíždět od kruhového objezdu u Hudebního klubu Mlejn po Velkých Valech, Palackého třídě směrem k nádraží a ulicí V Kolonii zpět na Boleslavskou třídu těsně pod nadjezdem u ulice Ferdinanda Schulze.

V provozu má zůstat i křižovatka před policejním ředitelstvím, jejíž odbočka míří do ulice Bedřicha Smetany. I ta bude alternativou k objízdné trase. Podle zveřejněného harmonogramu by vše mělo být dokončeno do soboty 26. srpna a omezení by tak neměla zasáhnout do začátku nového školního roku. Položení nového povrchu na část Boleslavské třídy byla součástí smlouvy s dodavatelem loňské opravy železničního nadjezdu.