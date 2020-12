„Někteří z nich taky neměli úplně lehký průběh nemoci. Ale věříme, že bod zlomu máme za sebou,“ řekl v pondělí večer ředitel domova Jaromír Novák.

V pondělí 30. listopadu domov opouštěla šestice vojáků, kteří od pátku 20. listopadu museli zastoupit chybějící personál. Místo nich přišla šestice jiných vojáků. Opět v poměru pět mužů a jedna žena. Ředitel domova si první partu nemůže vynachválit.

„V pondělí jsme se s nimi loučili skoro jako se členy rodiny. Byli naprosto úžasní, skvěle sem zapadli. Dokázali ty těžké chvíle velmi zpříjemnit a často jim nechyběl ani potřebný smích,“ zhodnotil působení první šestice vojáků Jaromír Novák. Ten věří, že i druhá parta bude stejně prospěšná a 12. prosince se s nimi budou znovu loučit jako s blízkými přáteli.

Pár dnů předtím, než přišli na pomoc první vojáci, bylo řediteli z nastalé situace opravdu těžko. „Snažili jsme se dodržovat všechna pravidla. Na jaře jsme první vlnu přečkali. Pak se nakazily, ale zase uzdravily tři členky personálu a zdálo se, že máme vyhráno. Paradoxně se situace zvrtla se začátkem hromadného testování,“ popsal kritické chvíle ředitel

To se psal druhý listopadový týden. V prvním kole mělo pozitivní test 25 klientů, stejný počet pak o pět dnů později po druhém kole. Nakonec se číslo vyšplhalo až k 58 klientům z celkových 71. Průměrný věk zdejších seniorů činí 85 let, třetině z nich je více než 90 let. Asi nikoho nemohlo při řádění tak agresivního viru překvapit, že u řady klientů se stav začal zhoršovat a postupně je sanitky převážely do nemocnic, především do té vinohradské.

K tomu se nákaza začala šířit i mezi personálem. Nejhůře bylo o víkendu před 17. listopadem. „Byl to hrozný pocit, kdy se najednou neměl kdo o ty lidi starat. Vyslali jsme na sociální síť zprávu, kterou jsme opravdu volali o pomoc. A velmi příjemně nás překvapil zájem, kdy se hlásily desítky dobrovolníků. Pak došlo i na jednání s armádou a situaci se naštěstí podařilo vyřešit,“ podotkl s úlevou dlouholetý ředitel domova.

Situace mezi nemocnými se lepší jen pozvolna. Avšak i tak se část z nich z nemocnic už nevrátila. Mezi nimi i muž, který v Luxoru strávil posledních 32 let svého života. „Nastoupil k nám už v roce 1988, tehdy ještě se svojí matkou. Dožil se vysokého věku, bohužel boj s koronavirem nevyhrál,“ říká smutně Jaromír Novák.

Nasvícená stěna a energetické tyčinky

V pondělí kolem sedmnácté hodiny se část stěny poděbradského domova Luxor rozzářila do fialova a na stěně se objevil piktogram srdce a také dobíjené baterky, jaký známe ze starších mobilních telefonů. K tomu dorazily dobrovolnice s bednou energetických dobrot pro zaměstnance.

„V našem balíčku je vždy mix tyčinek, oříšků, sušeného ovoce a dalších hodnotných potravin. Složení je pestré a splňuje přísná hygienická kritéria. Energii lékařům, tedy všem zdravotníkům jsme dodávali již v první vlně a rozhodli jsme i v druhé vlně obnovit činnost, aktivovat rozsáhlý dobrovolnický a partnerský tým a vnést do společnosti velkou dávku dobra,“ sdělil Jan Lukačevič, zakladatel a kouč energetického týmu Energii lékařům.

Kromě iniciativy Energii lékařům za akcí stojí také Asociace společenské odpovědnosti. „S druhou vlnou pandemie se pereme všichni, ale největší boj svádí lékaři, zdravotní sestry a bratři, záchranáři, laborantky, zdravotničtí asistenti, pečovatelé a dobrovolníci, kteří jedou na doraz. Bohužel se mi zdá, že velká vlna solidarity s nimi se vytratila společně s první vlnou pandemie. Proto jsme se rozhodli tyto ctnosti znovu zažehnout a dát tak všem, kteří bojují za životy druhých, novou energii a naději na lepší zítřky,“ upozornila Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Akce se v posledních dnech uskutečnila na 14 místech po celé zemi.