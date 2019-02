Nymburk - Pytle s oděvy, natáčky i věci denní potřeby. To všechno bylo součástí černé skládky u Husova sboru, kam včera na popud redakce Nymburského deníku dorazili strážníci, správce církevního majetku i šéf TS.

Skládkou v centru Nymburka se ve středu zabývalo hned několik lidí | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Černé skládky takřka v centru města. I to je obrázek současného Nymburka. Skládka s pytli relativně nových oděvů, ale také natáček do vlasů, či obalů od DVD vyrostla před pár dny na zeleném prostranství vedle Husova sboru za autobusovou zastávkou. Podle katastrální mapy dostupné na internetu je skládka přesně na rozhraní církevního majetku a pozemku města. Kdo to uklidí? To včera dopoledne na impuls redaktorů řešilo na místě několik lidí.

Redakce Nymburského deníku včera dopoledne na místo přivolala městské strážníky. „To tu někdo zřejmě vyhodil. Dáme vědět panu Boháčovi. Skládka je na církevním pozemku a on to tu spravuje,“ konstatovali strážníci.

Za chvíli byl na místě i Viktor Boháč. „Nejsem si jist, jestli je tohle ještě majetek církve. Navíc mě je sedmasedmdesát. Myslím, že by se strážníkům nebo někomu, kdo uklízí pro město, nic nestalo, kdyby to zlikvidovali,“ poznamenal Boháč.

Šéf Technickýchslužeb Nymburka Jaroslav Radoň slíbil, žezajistí úklid téměř okamžitě.

Krátce po obědě byly pytle s hadry skutečně pryč, dělník z technických služeb vyčistil celé prostranství i s další skládkou nalepenou přímo na zdi Husova sboru.

Boj černým skládkám ve městě vyhlásili před několika měsíci také v Městci Králové. Starosta Milan Pavlík nechal zlikvidovat pytle s odpadky a nepořádek hlavně v lokalitě u starého fotbalového hřiště a důrazně varoval všechny, kteří by byli přistiženi při odhazování odpadu na nepatřičných místech, že budou pokutováni.