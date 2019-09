Řetězec Billa však nebude jediným obchodem v domě, který začal růst a nabídne 2200 metrů čtverečních plochy. Hlavní prodejna řetězce zabere více než polovinu plochy. Kromě něj budou na místě otevřeny ještě tři další obchody.

Zmíněné parkoviště by po dokončení mělo pojmout celkem 77 vozidel. Stavba by měla trvat zhruba půl roku, na vánoční nákup však zřejmě mohou místní ještě pro letošek zapomenout. První zákazníci by měli do komplexu vejít v jarních měsících.

Okolní komunikace se také dočkají zásadních úprav. Na ulici U Bažantnice ve směru od ulice Revoluční bude vyznačen odbočovací pruh k obchodnímu centru a přibyde přechod pro chodce. Při železniční trati bude upraven chodník.