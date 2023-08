Drahé i levné Zálabí

Hned tři pumpy vedle sebe nabízejí pohonné hmoty na Zálabí. Tou nejfrekventovanější je Benzina, která razantně zvedla ceny hned od začátku srpna. A ve zdražování pokračovala i následující dva týdny. Především u nafty. Zatímco tehdy bylo možné litr do dieslového motoru natankovat za 34,70, v úterý před polednem to bylo už za 36,90. Tedy o více než dvě koruny na litru více. Benzin zdražila pomaleji, v rozdílu dvou týdnů to činí 60 haléřů. V současnosti stojí litr Naturalu 95 u zálabské Benziny 39,50.

Zbylé dvě menší zálabské čerpačky, Bürger Transport a Warman, zdražovaly ze začátku měsíce pomaleji, nyní jsou však jen kousek od cen největšího konkurenta. Ceny benzinu a nafty měly obě pumpy v úterý stejné. Řidiči tankovali prvně jmenované pohonné hmoty za 38,40, naftu pak za 35,90. Tedy o korunu levněji než u Benziny.

Ceny zřejmě porostou

Analytici předpovídají, že růst cen se v nejbližších týdnech nezastaví. Naopak. Ceny benzinu i nafty zřejmě ještě porostou. „Výrazně začala oslabovat česká koruna, která prodraží dovoz ropy i pohonných hmot. Přes šest týdnů navíc roste na trhu cena ropy, což se postupně promítlo i do cen pohonných hmot na burze v Rotterdamu. Například ceny nafty tam během července vzrostly o několik desítek procent. Do třetice navíc nastalo na začátku srpna zvýšení spotřební daně u nafty, které zvýší průměrnou cenu na litr o 1,80 Kč,“ uvedl pro ČTK Petr Lajsek, analytik Purple Trading.

Podobně to vidí i Jiří Tyleček ze společnosti XTB. „Výraznějším tempem by stále měly růst ceny nafty. Trh je zatím nastaven také na zdražování benzinu, i když pomalejším tempem. V průběhu dalších týdnů však očekávám prolomení hranice průměrných 40 korun za litr,“ řekl Tyleček. V delším časovém horizontu by podle expertů vzhledem k očekávané situaci na trhu s ropou mohly ceny pohonných hmot růst ještě výrazněji.

Nejdražší je Mol

Aktuálně nejdražší benzin i naftu nabízí v Nymburce čerpačka Mol na výjezdu z Nymburka na Poděbrady u Depa. V případě benzinu stojí litr 39,50, což je nejvyšší cena společně se zmíněnou Benzinou na Zálabí. Osamocená je na čele v ceně nafty s nabídkou 37,50. O něco levnější je o pár desítek metrů pumpa řetězce Prim u hypermarketu Albert. U něj je zvláště zajímavé porovnání s cenami před dvěma týdny. Zatímco benzin tehdy i nyní u této pumpy stojí 38,80 a během dvou týdnů tedy nezdražil ani o haléř, cena nafty stoupla z tehdejších 33,50 na nynějších 36,50. Tedy o rovné tři koruny.

CENY POHONNÝCH HMOT V NYMBURCE

(benzin/nafta k 15.8. v 11.30, v závorce stav k 2.8. ve 12.30)



Benzina Zálabí 39,50/36,90 (38,90/34,70)



Bürger Transport 38,40/35,90 (37,40/33,90)



Warman Zálabí 38,40/35,90 (37,40/32,40)



Robin Oil Drahelice 38,90/37,10 (38,30/33,50)



Prim u Alberta 38,80/36,50 (38,80/33,50)



Mol u Depa 39,50/37,50 (38,90/34,70)