Účastníci mohou přispět na dobrou věc koupí barviček, které využijí v bitvě s kamarády nebo při běhu. „Přispějí na děti, kterým život zkomplikovala rakovina. Přijďte je podpořit a běžet s nimi, protože nejenom peníze, ale hlavně zážitky jsou to, co jim opravdu chybí,“ zve Matěj Jarkovský z pořádající společnosti Maděra a Šípek.

Běžet může každý, nezletilí musí ale mít doprovod či souhlas rodičů. Do akce se mohou zapojit i rodiče s dětmi v kočárcích či různých vozítkách. „Běh barev není obyčejným během na čas, ale je především zábavný rodinný běh, chůze, zkrátka, co kdo dokáže. Nezáleží na věku, ale ani na způsobu přesunu ze startu do cíle, protože barvám neutečeš,“ zdůraznil Jarkovský. Běží se kolem parku, většinou po mlatových cestách.