Od začátku října může veřejnost více využít nedávno znovuotevřeného bazénu.

Opravený nymburský bazén. | Foto: archiv radnice

Nové otevírací hodiny, kdy si může přijít zaplavat kdokoliv, jsou rozšířeny následujícím způsobem: V úterý a čtvrtek je to od 6 do 7.30, pak také od 13 do 14.30 a ještě od 18 do 22 hodin. V sobotu je pak pro veřejnost otevřeno od 14 do 18 hodin a v neděli od 8 do 20 hodin. Bazén kromě veřejnosti využívají především plavecké školy, ale i další spolky.