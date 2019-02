Nymburk - Zachránit třeba jen jediný život. To je mottem iniciativy primáře porodnice Aleše Tomana, který prosazuje zřízení babyboxu v Nymburce.

V prosinci byl uveden do provozu babybox v Pelhřimově | Foto: Deník/Libor Plíhal

Schránku pro anonymní odložení dítěte, tak zvaný babybox, se chystá umístit v prostoru nemocnice její vedení. S prvním podnětem přišel primář gynekologicko porodnického oddělení v Nymburce Aleš Toman. Je připravena smlouva, probíhají jednání.

„Před třemi lety jsem musel asistovat u smutného případu, u zamordovaného miminka. Už bych to nechtěl zažít. A jestli je toto cesta, jak se tomu vyhnout, tak je to jedině dobře. Kdyby se podařilo zachránit jedno jediné dítě, tak budu spokojený,“ říká Aleš Toman s tím, že občanské sdružení Babybox pro odložené děti Statim pod záštitou Ludvíka Hesse má v České republice již sedm takových schránek. Do nich mohou rodiče odložit anonymně své narozené dítě. To vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc.

První babybox je od 1. června 2005 instalován na soukromém zdravotním zařízení GynCentrum v Praze.

„Neočekávám, že v boxu najdeme každý den miminko. Spíš se obávám toho, co bude, až se budou v sobotu večer vracet pobudové z restaurací,“ říká primář Toman, který vidí instalaci schránky reálně. „Poslední slovo bude mít ovšem pan ředitel.“

Ředitel nemocnice, Martin Tvarůžek z firmy PP Hospitals, která vlastní nemocnici, se na zřízení babyboxu dívá velmi kladně. Zatím však nemohl Deníku říci konkrétní informace, protože se k němu na stůl dostal návrh smlouvy těsně před naším telefonátem. „Osobně s ním naprosto souhlasím, ale nyní zvažujeme a jednáme. A pokud to jen trochu půjde, babybox v Nymburce bude,“ ubezpečil ředitel.

Chcete v Nymburce babybox?

Petra Čapková, Patřín

Já si myslím, že to je moc dobrý nápad. Je to určitě lepší, než–li aby nechali někde pohozené dítě. Nebo ať si ho raději nepořizují vůbec.

Lucie Telváková, Záhornice

Je to určitě dobrá věc. Ještě jsem se tedy nesetkala s někým, kdo by takhle dítě odložil, a ani bych se s ním setkat nechtěla.



Pavla Kukalová, Nymburk

Jsem z toho nadšená. Považuji to za velmi důležitou a potřebnou věc. Já tu problematiku s babyboxy sleduji a hrozně tomu fandím.