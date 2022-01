Až do čtvrtka je možné obdarovat kočky a pejsky

/FOTOGALERIE/ Až do Tří králů, tedy do čtvrtka 6. ledna, je možné do vestibulu poděbradské radnice přinášet dárky pro opuštěné kočky a psy.

Dárečky pro opuštěné kočky a psy ve vestibulu poděbradské radnice. . | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Vše pro kočky bude předáno do místního kočičího depozitu Catky, který zažil v uplynulém roce těžké časy. Dárky pro psy dostanou obyvatelé poděbradského psího útulku Haryk. Zvířata uvítají především krmení v podobě kvalitních granulí, dále třeba hračky nebo deky. Všechny dárky se shromažďují ve vstupní hale radnice na Jiřího náměstí u vánočního stromku pod okny podatelny.