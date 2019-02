Nymburk, ČR /FOTO/- „To je naše rodinné stříbro,“ usmíval se vrchní mistr Vladimír Antonín a pokukoval po osmnáctiletém automechanikovi Václavu Vondráškovi. Ten totiž dovezl krásné 3. místo z celorepublikové soutěže Automechanik Junior ve Vysokém nad Jizerou.

„To je naše rodinné stříbro,“ usmíval se vrchní mistr Vladimír Antonín a pokukoval po osmnáctiletém automechanikovi Václavu Vondráškovi. Ten totiž dovezl krásné 3. místo z celorepublikové soutěže Automechanik Junior ve Vysokém nad Jizerou.

Učeň nymburské SOŠ a SOU se prosoutěžil do Vysokého přes školní a krajské kolo. „Do prvního kola se přihlásilo 105 škol a na 3 tisíce účastníků. Vašek je mezi nejlepšími z tak obrovského počtu automechaniků,“ pyšnil se mistr Antonín.

Prvních pět nejlepších, tedy i Václav, pojede v období od 5. do 9. června do Brna, kde se zúčastní mezinárodní Česko – Slovenské soutěže Automechanik Junior.

„Toto klání se koná na Autosalonu v Brně. Z Vaška mám velkou radost. Jen pro srovnání, do soutěže se hlásí daleko větší školy, než je ta v Nymburce. Jsou to školy specializované pouze na autoopravárenství,“ dodal Antonín.

Skromný osmnáctiletý Václav Vondrášek se učí třetím rokem a žije v Tismicích u Českého Brodu. „Po vyučení bych rád pokračoval nástavbou v Praze Libni v oboru autotronik. To je automechanik zaměřený na elektrické systémy v motorových vozidlech,“ pochlubil se Václav.

Dokonce padne i úvaha o tom, zda by nechtěl Václav pracovat v dílnách školy jako mistr. „Je to daleko, ale pokud by taková nabídka přišla, určitě bych o ní uvažoval,“ nezaváhá ani na vteřinu mladý automechanik.

Podle Vondráška je soutěž stále obtížnější. „Na škole jsme dělali jen test, v tom finále už na vás čeká v té praktické části 14 stanovišť. Co stanoviště, to úkol,“ vykládá sympatický Václav.

Ze stanovišť jmenujme například válcovou zkušebnu brzd, měření emisí nebo vyndávání ventilů z hlavy válců. „Každý úkol musíte zvládnout do 20 minut,“ tvrdí Václav s tím, že těžký mu připadal ten, kdy měl hledat závady v elektrické soustavě na panelu.

A Václav jako automechanik se v těchto dnech dočká i řidičáku. „Devatenáctého dělám závěrečky na auto a na náklaďák,“ dodal s úsměvem Václav Vondruška.

VIZITKA –VÁCLAVVONDRÁŠEKse narodil 21. prosince 1992, žije v Tismicích u Českého Brodu. Baví ho prý hlavně motorky a auta. Právě si staví svou dílnu a chystá se na závěrečné zkoušky na auto a náklaďák. Doma má v garáži Yamahu 125 a automobil Fiat 600D. Po vyučení v Nymburce by rád pokračroval na nástavbě v Praze Libni ukončené maturitou.