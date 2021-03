Po oškrábání namrzlých okének a skel u auta vyrážíme zjistit, zda jsou kontroly skutečně na frekventovaných i méně vytížených místech na okresních hranicích.

První cesta směřuje po hlavním tahu číslo 38 na Mladou Boleslav. Nymburský okres končí za Zavadilkou, kolem cedule projedeme bez potíží. Hned na začátku příští obce, kterou je Vlkava, však čeká policejní hlídka z Boleslavska. Je před osmou ráno. „Vystřídali jsme kolegy, kteří tu byli od půlnoci do sedmi. Zatím jsme podle pokynů spíše benevolentní, ale většina řidičů je na to připravena a má příslušné dokumenty,“ říká jeden ze dvou hlídkujících policistů.

Pro případ, že by řidiči čestné prohlášení neměli, mají v autě vytištěné formuláře. „Zatím jsme teoreticky mohli otočit jediné auto. Pán, který má dítě ve střídavé péči, jel ze Všechlap do nedaleké obce. Žádné dokumenty nepředložil, ale první den jsme ho pustili, příště už to snad bude mít v pořádku,“ konstatoval policista.

Kontrolováni byli i řidiči mířící do práce do škodovky. „Ukazují nám karty, kterými disponují. Ale zase chápeme, že u jiných firem si zaměstnanci neměli přes víkend možnost potřebná potvrzení sehnat, jedou tam první den a zařídí si to během dneška,“ vysvětlují chápaví policisté.

Na stejné silnici na druhém konci nymburského regionu, v Pňově – Předhradí, kde navazuje Kolínsko, hlídkují policisté z nymburského dopravního inspektorátu.

Namátkově kontrolují přijíždějící od Kolínska na Nymbursko. Zastavit každého na tak frekventované silnici by způsobilo velká zdržení. Ani tady zatím nikoho nemuseli obracet.





To na mnohonásobně méně frekventované silnici mezi Vykání a Českým Brodem, což je opět rozmezí Nymburska a Kolínska, hned dopoledne jeden vůz obraceli. Ale šlo spíše o veselou historku než o záměrný pokus o narušení hranic okresu. „Byl to automechanik, který potřeboval projet opravené auto. A vůbec mu nedošlo, že je tady hranice mezi okresy. Bez problémů otočil a jel ho projet jinam,“ vyprávějí policisté, kteří na tomto úseku kontrolují všechna auta v obou směrech.