Nymbursko - Nymburk a Milovice upravovaly vyhlášky o regulaci hraní automatů a loterií

Ilustrační foto. | Foto: VLP/ Jan Škvára

Řeší se to všude. Nymburk ani Milovice nejsou pozadu, obě města to mají ale jinak. Nymburk vypisuje pečlivě lokality, kde se nesmí hrát. Milovice mají stop hraní na automatech ve 22 hodin.

Nymburk upravil vyhlášku regulace tak, že přesně určil lokality u hlavního vlakového nádraží, kde se zakazuje automaty hrát.

„Původní formulace v okolí nádraží je příliš neurčitá a možná až zavádějící. Je tam nyní stanoveno, že sázkové hry ze zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry, je zakázáno provozovat na těchto veřejně přístupných místech: v ulici U Nádraží, směrem od hlavního nádraží v ulici Petra Bezruče po křižovatku s ulicí Kramolínova a dále v ulici Masarykova a Palackého třídě až po křižovatku s ulicí Dr. A. Dvořáka," upřesnil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Zákaz se již déle týká i centra města a okolí škol a školek.

V Milovicích také upravovali vyhlášku, je zde zákaz hraní po 22.hodině. Zastupitel Radek Wenzl je pro úplný zákaz. „Jsou města a některé městské části v Praze, které s tím bojovaly úspěšně. Pokud by to šlo, zvedl bych ruku pro úplný zákaz. Příjem z automatů pro město se mi nerovná tomu, co se pak v ulicích děje," zhodnotil Wenzl na aktuálním zastupitelstvu.