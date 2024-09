Do autobusů na trase mezi Poděbrady a Čáslaví nadále všemi dveřmi.

Veronika Hýblerová dnes 12:42

V autobusech na regionální lince č. 705 na trase Poděbrady – Čáslav můžou cestující nastupovat všemi dveřmi i nadále, minimálně do konce listopadu. Pilotní projekt Středočeského kraje, který měl původně běžet do konce léta a ověřit, zda cestující mají zájem využít tuto možnost, jaký dopad to bude mít na počty cestujících odbavených řidičem a zda se zkrátí pobytová doba autobusu na zastávkách a sníží se zpoždění autobusů, se podle prvních výsledků osvědčil a nastupování všemi dveřmi bez nutnosti odbavování u řidiče bude pokračovat.