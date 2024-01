/FOTO, VIDEO/ Celkem osmatřicet nových bytů ve dvou domech v milovické Armádní ulici nabízí do pronájmu pražské arcibiskupství přes svoji developerskou službu XPlace. O byty, určené především k dlouhodobým pronájmům pro rodiny, je podle slov generálního vikáře arcibiskupství Jana Balíka velký zájem.

Arcibiskup Jan Graubner požehnal domům a bytům v Milovicích, které bude mít ve správě církev. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Kromě prostorných bytů a blízkosti Prahy má nové nájemce přilákat i dostupná cena. „Nabízíme spíše větší byty 3+kk a 2 + kk. V těchto dvou domech v Milovicích se v závislosti na velikosti bytu bude nájemné pohybovat od 13 do 20, a výjimečně u velkých bytů i do 30 tisíc korun měsíčně včetně záloh na energie,“ konstatoval Balík. Dva byty jsou už předané a zabydlené. Ve středu odpoledne mělo přijít na prohlídku dalších bytů šest zájemců.

Bydlení s požehnáním

K oběma milovickým domům dorazil ve středu ráno i pražský arcibiskup Jan Graubner. Na úvod se za obyvatele domů pomodlil. „Přeji budoucím obyvatelům, aby se jim v bytech krásně žilo a rádi se do nich vraceli a našli v nich bezpečí,“ řekl mimo jiné arcibiskup. Na závěr oba domy požehnal. Ekonomičtí odborníci z Arcibiskupství pražského představili projekt nájemního bydlení jako další aktivitu římskokatolické církve, ze které hodlá v budoucnu financovat svoji činnost.

Zvířecí záchranáři z Huslíku vyprošťovali danělku uvízlou v kovovém plotu

Milovické bytové domy nejsou prvním a rozhodně ani posledním projektem, který bude firma Xplace pro arcibiskupství zajišťovat, jde však o první mimopražský projekt. „Je to náš pokus mít část portfolia také mimo Prahu. V těchto dnech přebíráme dům v Kolíně s deseti byty a na konci roku bychom měli v Kolíně spravovat další dva domy se šestnácti byty,“ uvedl Jan Balík.

V plánu jsou další projekty

Arcibiskupství pražské bude letos rozšiřovat i své pražské portfolio. Zanedlouho převezme tři čtvrtiny bytového domu u lihovaru na Smíchově, v němž bude hned spravovat 74 bytů a posléze na stejném místě přibude 39 dalších. Brzy by měli zástupci církve získat také stavební povolení týkající se vlastních pozemků na Praze 6 na Habrovce, kde vznikne dalších 80 bytů. „Chceme být respektovaným nájemcem bytů s dobrým jménem,“ konstatoval vikář.

Konec stanování rybářů na labských březích. V Poděbradech to zakázala vyhláška

Pražské arcibiskupství spravuje v současné době 150 bytů. Do konce roku by jich mělo přibýt dalších 140. V plánu jsou pak další projekty. „Naším cílem je do roku 2030 spravovat kolem 600 bytů. Ideální vize do budoucna je pak zhruba tisíc bytů v naší správě,“ uvedl Vojtěch Benda, projektový manažer arcibiskupství.

Peníze pro církev

V nadcházejících letech by tak podle ekonomky arcibiskupství Lindy Dolečkové měla církev vydělat na tomto způsobu podnikání stovky milionů korun. „V tuto chvíli odhadujeme, že 566 bytů by mohlo vydělat zhruba 160 milionů korun hrubého. Do roku 2025 plánujeme v nájemním bydlení proinvestovat přibližně 4 miliardy korun,“ vyčíslila možné náklady a zisky Dolečková. Podle Jana Graubnera by mělo být správcovství nájemních bytů v dohledné době druhým největším příjmem sloužícím pro činnost církve po správě lesů.

Takto vypadá terasa u Elišky. Části místních se líbí, dalším chybí více zeleně

„S restitucemi našeho majetku se pomalu přiblížil konec financování církve státem. Musíme peníze, které zatím dostáváme od státu jako náhradu, rozumně investovat. Abychom v budoucnu měli například na výplaty kněžích. A právě bytové hospodářství by mělo být po správě lesů druhým pilířem našich příjmů. Do budoucna plánujeme i aktivity ohledně investic do fotovoltaických a větrných elektráren, ale na tom se zatím pracuje,“ řekl pražský arcibiskup.