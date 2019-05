Nymbursko – Skončené eurovolby potvrdily i na Nymbursku dlouhodobý trend: jinak volí lidé v menších obcích a jinak ve větších městech. Zatímco v menších obcích častokrát vyhrává hnutí ANO s převahou, ve městech jim zdatně konkurují Piráti, ODS a někde i koalice STAN a TOP 09.

Pozoruhodným jevem přímo v Nymburce bylo zjištění, kdy se lidé do volebních místností vydávali. Odborníci spoléhali na to, že ve městech voliči přijdou v pátek večer, kdy spojí cestu k urně s návštěvou některé z kulturních akcí, to se ale například v Nymburce nepotvrdilo. „Sledovali jsme průběžně volební účast a číslo výrazně poskočilo až v sobotu kolem oběda. Potvrzovaly to i členky volebních komisí. Čím to však bylo způsobeno, to opravdu nevím,“ uvedla Jaroslava Mejzrová, vedoucí odboru správních činností, která zpracovává výsledky a dohlíží na volby v Nymburce.